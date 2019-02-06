AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan 'kupon arazi' açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un 'kupon arazi' iddialarına cevap verdi.

Bugün bazı medya kuruluşları tarafından şahsımı hedef alan “kupon arazide sürpriz isimler” başlıklı haber hazırlandığını belirten Kurtulmuş, 'Şahsımla ilgili yanlış anlaşılmalara neden olacak spekülasyona yer verilmiştir.' dedi

"50 YIL ÖNCE KARDEŞLERİM VE BENİM ADIMA ALINDI"

Söz konusu yerin merhum babası tarafından akıbeti ve yeri bilinmeksizin yaklaşık 50 yıl önce kardeşleri ve kendisi için alındığını belirten Kurtulmuş, söz konusu yerin tapusu bile bulunmayan küçük bir kooperatif hissesi olduğunu açıkladı.

"BASIN AHLAKI VE SİYASİ ETİK AYAKLAR ALTINA ALINMIŞTIR"

Kurtulmuş açıklamasını söyle sonlandırdı:

Meselenin aslı bu iken şahsımı “kupon” arsayı kapatan biriymiş gibi gösteren bu yayının basın ahlakını ve siyasi etiği ayaklar altına aldığı açıktır.