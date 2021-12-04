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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Savunma sanayiinde dışa bağımlılığı yüzde 20'ye indirdik

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sındırgı Belediyesince düzenlenen 18 derslikli Cumhuriyet Ortaokulu, 2. Bölge Jeotermal Isı Merkezi, Atatürk Stadyumu'nun açılış törenine katıldı. Gençlere siyasi tecrübelerini ve anılarını da anlattığı törende konuşan Yıldırım, 'Ne kadar yerli yani akıl terini kullanarak ürün yaparsak dışa bağımlılığımız o kadar azalır. Şu andaki hedefimiz de dışa bağımlılığı azaltmak. Bunun için ne yaptık? Önce savunma sanayiinde yüzde 80 olan dışa bağımlılık oranımızı yüzde 20'ye indirdik.' dedi.

AA4 Aralık 2021 Cumartesi 01:08 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 01:09
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Yıldırım, Sındırgı Belediyesince düzenlenen 18 derslikli Cumhuriyet Ortaokulu, 2. Bölge Jeotermal Isı Merkezi, Atatürk Stadyumu'nun açılış töreninin ardından kurulan Yörük Otağı'nda gençlerle bir araya geldi.

Yıldırım'ın gençlere siyasi tecrübelerini ve anılarını da anlattığı programda down sendromlu Emirhan Şahbaz, şarkı söyledi.

Bir gencin ekonomiye ilişkin sorusu üzerine Yıldırım, "Ne kadar yerli yani akıl terini kullanarak ürün yaparsak dışa bağımlılığımız o kadar azalır. Şu andaki hedefimiz de dışa bağımlılığı azaltmak. Bunun için ne yaptık? Önce savunma sanayiinde yüzde 80 olan dışa bağımlılık oranımızı yüzde 20'ye indirdik. Eskiden 100 liralık malın yüzde 80 lirasını dışarıya veriyorduk, oradan alıyorduk." diye konuştu.

Türkiye'nin şu anda dışa bağımlılığının azaldığını dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yani dış kaynaklı başkalarının ürettiği ürünleri alırsanız, onlara bağımlı hale geliyorsunuz ama bu bağımlılığımızı azaltmak için şu anda mücadele ediyoruz. Bunu başardığımızda artık her şeyin kontrolü bizim elimize geçmiş olacak ve bu dalgalanmaları da hemen hemen hiç yaşamayacağız. Bu yüzden ihracat, istihdam, üretim diyoruz. Cari açığımızı kapattığımızda dalgalanmalar daha az olacak. Bu yaşanan şartlar sadece bizim içinde bulunduğumuz şartlar değil. Bütün dünyada son iki yıla yaklaşan salgın dolayısıyla büyük zorluklar çekiliyor. Her ülkede buna benzer sorunlar var. Bunların üstesinden de geleceğiz. İnşallah hep beraber sizin enerjinizle bizim tecrübemiz birleşince önümüzde hiçbir şey duramaz."

Yıldırım, programın sonunda gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da katıldı.

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