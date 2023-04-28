AK Parti Genel Sekreteri Şahin: Yapacak daha çok işimiz var

AK Parti Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre Şahin, Ankara İvedik OSB ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Teknoloji firmalarını ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi alan Şahin, İvedik OSB'de fabrika ziyaretlerinde bulundu.

Genel Sekreter Fatih Şahin, teknoloji firmalarının yüksek katma değerli ürünlerle Türkiye ekonomisine çok önemli katkılar verdiğinin altını çizerek Türkiye'nin teknoloji üretiminde öncü olabilmesi için firmaları desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Ankara'nın teknolojide de öncü bir şehir olduğunu belirten Şahin, "Teknopark Ankara'da çok güzel bir iklim mevcut. Ankara bu manada bir cazibe merkezine dönüşmüş durumda. Çok kıymetli, değerli işler yapıyorsunuz. Ortaya koyduğunuz teknolojik üretimle hem siz hem Ankara'mız hem de ülkemiz kazanıyor." değerlendirmesini yaptı.

Klasik üretim modeliyle büyüme potansiyelinin sınırlı olduğuna işaret eden Şahin, Türkiye'nin son dönemde ortaya koyduğu teknolojik atılım hamlesiyle ekonomide sınıf atladığına dikkati çekti.

Şahin, Türkiye'nin her alanda büyük bir atılım içerisinde olduğunu kaydederek, "21 yıllık AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'yi devraldığımız noktadan çok daha ileri bir noktaya getirdik. Yapacak daha çok işimiz var. Enerjimiz de gücümüz de var. Motivasyonumuz da çok yüksek." ifadelerini kullandı.

Ziyarete AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Abdülkadir Aydoğan ile AK Parti Tanıtım Medya Başkan Yardımcısı Yasin Bölükbaşı da katıldı.