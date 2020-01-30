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Güncel

AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Avrupa Parlamentosunda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına ilişkin, 'O milletvekili kılıklı soytarı ve bütün dünya bilmeli ki ay yıldızlı al bayrağımız ilelebet mavi gökleri süslemeye devam edecek.' ifadelerini kullandı.

AA30.01.2020  16:30 - Güncelleme: 30.01.2020  16:30

Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bir Yunan milletvekilinin AP'de şanlı Türk bayrağını yırtma cüretinde bulunduğunu belirtti.

Bunun, Batı dünyasının düçar olduğu İslam ve Türk düşmanlığının, ırkçılığın, faşizmin ve karaktersizliğin en hazin tablosu olduğunu vurgulayan Şahin, "O milletvekili kılıklı soytarı ve bütün dünya bilmeli ki dosta güven, düşmana korku veren bağımsızlığımızın sembolü olan ay yıldızlı al bayrağımız ilelebet mavi gökleri süslemeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

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