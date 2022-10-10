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AK Parti grubunun oylarıyla kabul edildi! Ankara'da suya indirim

Geçtiğimiz gün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim getiren kararı veto etmişti. Belediye Meclis'inde Yavaş'ın kararı veto etmesi görüşüldü. Yapılan oylamada CHP ve İP grubu ret oyu verirken, AK Parti ve MHP üyelerinin oy çokluğuyla suya yüzde 50 oranında indirim yapıldı.

10 Ekim 2022 Pazartesi 22:54 - Güncelleme:
AK Parti grubunun oylarıyla kabul edildi! Ankara'da suya indirim
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, su tarifelerine yaptığı zamn gündemden düşmüyor.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, konutta yüzde 149.4 ile yüzde 352.4, işyerinde yüzde 150.35, köylerde yüzde 211.7, mandırada yüzde 536.4 oranında zam kararı almıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde; Mansur Yavaş'ın Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim getiren kararı veto etmesi görüşüldü. Meclis, Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim yapılmasına yönelik 2. defa toplandı.

Toplantıda; Mansur Yavaş'ın Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim getiren kararını veto etmesine yönelik karar görüşüldü. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi; Mansur Yavaş'ın veto kararına itiraz etti.

Meclis; Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim gelmesine yönelik 2. defa karar aldı. AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri suya indirim yapılmasına yönelik oy kullanırken, CHP ve İP ise önergeye ret oyu verdi.

Önerge AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi. Önergenin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden geçmesinin ardından Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim geldi.

ABB Başkanı Yavaş'ın ikinci defa veto hakkı bulunmaması nedeniyle, ya Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararına uyması ya da suya indirim kararının kalkması için mahkemeye başvurması gerekiyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 12 Eylül 2022 tarihinde Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim kararı almıştı.

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