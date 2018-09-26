AK Parti Grup Başkanı Bostancı: Dünyanın egemenleri, zayıf olanları her zaman kendi çıkarlarının aracı yapar

Bostancı, Beypazarı ilçesindeki Halk Evi'nde düzenlenen AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı eylül ayı ilçe danışma toplantısında yaptığı konuşmada, Osmanlı Devleti'nin büyümeye başlayınca problemleri ve dertlerinin arttığını söyledi.

Gayeleri olan devletlerin dertlerinin de arttığına işaret eden Bostancı, "Eğer siz bir yerde küçücük bir ülke, 'azıcık aşım kaygısız başım' yaşamak isterseniz, etliye sütlüye karışmadan yaşayabilirsiniz. Böylece kimse sizinle uğraşmaz ama sizi kendi halinize de bırakmazlar. Dünyanın egemenleri, geçmişte de öyleydi, bu gün de öyle. Gelecekte de öyle olacak. Dünyanın egemenleri, zayıf olanları her zaman kendi çıkarlarının aracı yapar." dedi.

Bostancı, dünya kurulduğundan beri iktidar ilişkilerinin tabiatının bu olduğunu anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Zayıfsan, gücün yoksa başkalarına çalışırsın, emeğin, alın terin, üretimin şu veya bu yolla, doğrudan ya da dolaylı onlara hizmet eder. Kendini iyi hissedebilirsin, 'çok da tasam yok' diye düşünebilirsin. Nitekim böyle ülkeler var ama Türkiye böyle bir ülke olamaz. Sadece tarihsel mirası bakımından değil, bulunduğu bölge, kurduğu ilişkiler nedeniyle böyle bir ülke olamaz. Evet, biz bir ulus devletiz. Bizim sınırlarımız belli ama biliyoruz ki ülkelerin sınırları sadece siyasi sınırlardan ibaret değildir. Kurdukları ilişkiler, gönül bağları, kültürel iletişim içindeki ortaklık duygusu o sınırların ya içine hapseder sizi ya da dışarıya doğru yeni sınırlar çıkar."

Türkiye'nin, Osmanlı'nın varisi ve bir ulus devlet olarak Balkanlar'dan Kafkaslar'a ve Orta Doğu'ya kadar çok geniş bir alanda insanlarla hem doğrudan akraba hem de sosyal, kültürel, dini ortaklıkları olan bir ülke olduğunu vurgulan Bostancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O yüzden böyle bir ülkenin başına bir şey gelince buradaki insanların canı yanıyor. Balkanlar'da ocağa ateş düşünce, buradaki insanların da ocağına ateş düşüyor. Bu sadece maliyet getirmez, aynı zamanda gücün, kuvvetin de kaynağıdır. Eğer siz, bu geniş hinterlanttaki insanları, ortak çıkarlar etrafında toparlayabilme ve barış içindeki bir dünyanın ortak kudreti haline gelebilme becerisini yürütebilirseniz bu ülke için maliyet değildir, bir güç ve kudret kaynağıdır. Türkiye bunu yapmaya çalışıyor."

Toplantıya, Bostancı'nın yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, mahalle muhtarları ve partililer katıldı.

Programın ardından protokoldekilerce, yenilenen AK Parti İlçe Başkanlığı binasının açılışı gerçekleştirildi.