AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: CHP kulaklarını ve kalbini hakikatlere tıkıyor

AA 02 Şubat 2021 Salı 09:06 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 09:06

Akbaşoğlu, yaptığı açıklamada, Öztrak'ın, "Daha yeni AKP Grup Başkanvekili, üç milletvekilinin istifası üzerine açıklama yaptı, tweetler attı. 'İstifalar buz dağının görünen kısmı, bunlar CHP'nin iyi günleri.' diyor. Grup Başkanvekillerinin, kendilerine muhalefet eden partilerle ilgili 'kirli senaryo' bilgisi nereden geliyor?" ifadelerine cevap verdi.

Akbaşoğlu, "CHP seçmeni dahil bütün milletimizin apaçık gördüğü gerçekleri görmezlikten, duymazlıktan gelen, dilini, gözlerini, kulaklarını ve kalbini hakikatlere tıkayan CHP yönetimi ve onun sözcüsü, yüzsüzlüğü, arsızlığı, hırsızlığı ve pişkinliği kendi içlerinde aramalıdır." değerlendirmesinde bulundu.