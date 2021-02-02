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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: CHP kulaklarını ve kalbini hakikatlere tıkıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın, 'AK Parti Grup Başkanvekillerine, kendilerine muhalefet eden partilerle ilgili kirli senaryo bilgisi geldiği' iddiasına, 'CHP yönetimi ve onun sözcüsü, CHP seçmeni dahil bütün milletimizin apaçık gördüğü gerçekleri görmezlikten, duymazlıktan geliyor. Kulaklarını ve kalbini hakikatlere tıkıyor.' karşılığını verdi.

AA02 Şubat 2021 Salı 09:06 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 09:06
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Akbaşoğlu, yaptığı açıklamada, Öztrak'ın, "Daha yeni AKP Grup Başkanvekili, üç milletvekilinin istifası üzerine açıklama yaptı, tweetler attı. 'İstifalar buz dağının görünen kısmı, bunlar CHP'nin iyi günleri.' diyor. Grup Başkanvekillerinin, kendilerine muhalefet eden partilerle ilgili 'kirli senaryo' bilgisi nereden geliyor?" ifadelerine cevap verdi.

Akbaşoğlu, "CHP seçmeni dahil bütün milletimizin apaçık gördüğü gerçekleri görmezlikten, duymazlıktan gelen, dilini, gözlerini, kulaklarını ve kalbini hakikatlere tıkayan CHP yönetimi ve onun sözcüsü, yüzsüzlüğü, arsızlığı, hırsızlığı ve pişkinliği kendi içlerinde aramalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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