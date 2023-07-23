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AK Parti Grup Başkanvekili Gül deprem bölgesinde

AK Parti Grup Başkanvekili Gül, İslahiye ve Nurdağı'nda incelemelerde bulundu.

AA23 Temmuz 2023 Pazar 16:57 - Güncelleme:
AK Parti Grup Başkanvekili Gül deprem bölgesinde
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AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Gül, TOKİ'nin İslahiye'de yapımını sürdürdüğü deprem konutlarını inceledi.

Daha sonra İslahiye Afet Koordinasyon Merkezi'ne gelen Gül, ilçedeki gelişme ve çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

İslahiye ilçesindeki incelemelerin ardından Nurdağı ilçesine geçen Gül, Afet Koordinasyon Merkezi'nde ilçedeki çalışmalarla ilgili yöneticilerle görüştü.

  • AK Parti Grup Başkanvekili
  • Gül İslahiye
  • Nurdağında incelemeler

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