27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5908
  • 6,2112
  • 268.842
  • 96461.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

AK Parti'den HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 'Belediye imkanlarını terör örgütü PKK'ya yardım için kullanan HDP'li belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığınca görevden alınması hem hukuka hem de kamu vicdanına uygun bir işlem olmuştur.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Muş, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarındaki görevlendirmeleri değerlendirdi.

"Belediye imkanlarını terör örgütü PKK'ya yardım için kullanan HDP'li belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığınca görevden alınması hem hukuka hem de kamu vicdanına uygun bir işlem olmuştur." diyen Muş, söz konusu işlemin Anayasa'nın 127. maddesi ve Belediye Kanununun 45. ve 47. maddelerine uygun olduğunu belirtti.

Muş, devletin ilgili kurumları tarafından yapılan incelemelerde, HDP'li belediyelerde, terör örgütüyle iltisaklı olduğu için görevden atılan kişilere belediyede fiili görev verildiği, 'eşbaşkanlık' adı altında kanunda yeri olmayan bir uygulamayla seçilmemiş kişilere belediye başkanlığı yaptırıldığı, terör örgütüne eleman kazandırmak için propaganda yapıldığı, cadde, sokak, park, bahçelere terör örgütü mensuplarının isimlerinin verildiğinin görüldüğünü aktardı.

Belediye başkanlarının, bizzat kendilerinin terör örgütüyle iltisakı olduğuna dair soruşturma ve kovuşturmalar yürütülmüşken görevde kalmalarının hukuken mümkün olmadığına dikkati çeken Muş, HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olan kişinin, PKK'nın ilk terör eylemi kabul edilen 1984 baskınının yıl dönümü etkinliğine de katıldığını dile getirdi. Mehmet Muş, bu kişinin belediye başkanlığı değil, terör örgütünün elemanlığını yaptığını vurguladı.

- "CHP'nin geldiği ibretlik durumu gözler önüne seriyor"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, siyasi ortakları HDP'ye sahip çıkarak PKK yandaşlarına değil de hükümete "darbeci-faşist" demesinin CHP'nin geldiği ibretlik durumu gözler önüne serdiğini ifade eden Muş, şunları kaydetti:

"Başka bir CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun HDP'li belediye başkanlarının yaptıklarına ifade özgürlüğü nitelendirmesinde bulunması da tam bir ihanettir. Polisimizi, askerimizi, vatandaşlarımızı şehit eden, çocuk katili terör örgütü PKK'ya destek vermek, ne zamandan beri ifade özgürlüğü olmuştur? Teröristlere lojistik destek sağlamak ne zamandan beri insan hakları ve demokrasiyle eş tutulmaya başlanmıştır. Terör suçunu sadece kurşunu sıkan terörist değil ona o mermiyi tedarik eden, onu himaye edenler de işlemektedir.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, PKK'ya destek veren bu belediye başkanlarına anında sahip çıkarak ve devletimize 'faşist' diyerek PKK'ya destek verenleri meşru göstermeye çalışmaktadır. PKK yandaşı HDP'lilerle kolkola geçen CHP Grup Başkanvekili, faşist-darbeci arıyorsa aynaya bakmalıdır. CHP'nin darbeci geçmişi ortadadır. Şimdi buna bir de terör yandaşlarına destek eklenmiştir. Kimse boş yere yaygara koparmaya kalkmasın. CHP siyasi ortaklarının terör suçunu örtmeye çalışmasın. HDP'li bu belediyeler boğazına kadar terör batağına batmıştır. Devletimiz, kim teröre bulaşmışsa hesabını soracaktır. CHP'nin bu terör yandaşlarına sahip çıkmasını da tarih kara bir leke olarak kaydetmiştir."

İtalya´da korkutan görüntü! Gökyüzünü böyle aydınlattı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

KYK yurt başvuruları başladı!

KYK yurt başvuruları başladı!

Kandil'e 'Pençe' darbesi: 5 terörist öldürüldü

Kandil'e 'Pençe' darbesi: 5 terörist öldürüldü

Galatasaray'da Diagne sonunda gidiyor

Galatasaray'da Diagne sonunda gidiyor

29 ilde PKK'ya yönelik dev operasyon! 418 kişi gözaltına alındı

29 ilde PKK'ya yönelik dev operasyon! 418 kişi gözaltına alındı

Bahçeli'den Bakan Soylu'ya 'kayyum' telefonu: Desteğimiz tam!

Bahçeli'den Bakan Soylu'ya 'kayyum' telefonu: Desteğimiz tam!

Göreve gelen Van Valisi'nden ilk açıklama... İşte dikkat çeken o detay!

Göreve gelen Van Valisi'nden ilk açıklama... İşte dikkat çeken o detay!

Bakanlık duyurdu: Tel Rifat'taki terör hedefleri vuruldu

Bakanlık duyurdu: Tel Rifat'taki terör hedefleri vuruldu

Gören gözlerine inanamadı! 6 ayaklı, 2 kuyruklu doğdu

Gören gözlerine inanamadı! 6 ayaklı, 2 kuyruklu doğdu
 

POPÜLER HABERLER

İtalya´da korkutan görüntü! Gökyüzünü böyle aydınlattı

İtalya´da korkutan görüntü! Gökyüzünü böyle aydınlattı

Antik kentin 'Çoban Bılı'sı: Bu alan hakkında ne sorarsanız sorun...

Antik kentin 'Çoban Bılı'sı: Bu alan hakkında ne sorarsanız sorun...

2 bin 700 yaşında... Turistlerin uğrak noktası

2 bin 700 yaşında... Turistlerin uğrak noktası

İnsansız Demirhan, gövde gösterisine hazırlanıyor

İnsansız Demirhan, gövde gösterisine hazırlanıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA