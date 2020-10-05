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Güncel

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Enerji ve madencilik alanlarındaki birtakım kanun tekliflerini Meclis Başkanlığına sunduk

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, madencilik alanındaki ruhsat işlemlerinin hızlandırılması, boru hatlarıyla ulaşımın zor olduğu yerleşim bölgelerindeki vatandaşların doğalgaza erişimine imkan sağlanması ile enerji ve madencilik alanlarında birtakım düzenlemeleri de içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

05 Ekim 2020 Pazartesi 15:09 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 15:09
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