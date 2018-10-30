AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 20 Temmuz 2016 tarihinde OHAL ilanınına 'sivil darbe' demek, FETÖ'cüleri sevindiren bir ifadedir. OHAL Meclisin aldığı bir karardır

TBMM Genel Kurulunda, 701 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname görüşülüyor.

KHK, İçtüzüğün 128. maddesine göre doğrudan gündeme alınarak TBMM Başkanlığı Tezkeresi olarak ele alındı.

KHK'nin tümü üzerinde söz alan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, OHAL kapsamında çıkarılan 35 KHK'nin sonuncusunun görüşüldüğünü söyledi.

İki yıllık OHAL sürecinde 35 KHK çıkarıldığını belirten Tezcan, "OHAL'in başlangıcı, izlerini bugüne de yarına da taşıyan sivil darbe döneminin başlangıcı oldu." dedi.

Tezcan, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sadece 5 gün sonra OHAL ilan edilirken Mecliste yaptığı konuşmada, "Bu OHAL, darbeye karşı direnen TBMM'yi devre dışı bırakma projesidir." dediğini anımsattı.

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın "Kısa bir süre için çıkardık." dediği OHAL'in iki yıl sürdüğünü ifade eden Tezcan, parlamentoyu devre dışı bırakan OHAL'in, sivil darbe yarattığını iddia etti.

CHP'li Tezcan, "Manav, öğrenci, öğretim üyesi, limoncu darbeci çıktı ama siyasetçi darbeci çıkmadı. Bu darbeyi hazırlayan siyasetçiler bulunamadı." dedi.

Bu KHK'nin içinde 125 bin 800 ihraç, 446 bin adli işlem olduğunu kaydeden Tezcan, Türkiye'nin bu iki yılda; bir referandum ve iki seçim gördüğünü, bu seçimlerin de OHAL şartları altında yapıldığını savundu.

Bülent Tezcan, "20 Temmuz darbesinin sırtımızdaki kamburunu atmak zorundayız. Bu süreçte 7 tane grev ertelendi, grev yasakları genişletildi. THY'de çalışanlara grev yasağı getirildi. Demokrasi düşmanı bir tek adam rejimi yaratıldı." ifadesini kullandı.

"OHAL Meclisin aldığı bir karardır"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sataşma gerekçesiyle söz istedi.

Turan, "Benden önceki konuşmacının sözleri, terör örgütlerinin ifadeleri ile eşleşen sözlerdir. 20 Temmuz 2016 tarihinde OHAL ilanınına 'sivil darbe' demek, FETÖ'cüleri sevindiren bir ifadedir. OHAL Meclisin aldığı bir karardır." dedi. CHP Grubu Turan'a tepki gösterdi. Sataşmalar nedeniyle iki dakikalık süre içerisinde sözlerini tamamlayamayan Turan'a, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, bir dakika ek süre verdi.

Bunun üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Şentop'un bu uygulamasına, daha önce kendisine ek süre verilmediğini belirterek itiraz etti.

Şentop'un, Turan'a bir dakika ek söz vermesini İYİ Parti milletvekilleri, sıra kapaklarına vurarak protesto etti.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ihraç edilen kamu çalışanı sayısının 130 bine ulaştığını belirterek, "Bu kadar insanın ihraç edildiği bir ortamda, FETÖ'nün tepedeki elemanlarının kaçmasına izin verirseniz, FETÖ ile gerçekten mücadele ettiğinize kimse inanmaz." dedi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk de haksız yere FETÖ'cülükle suçlanan insanlar olduğunu ifade ederek, "Bu kişilere kaplumbağa hızı ile iadeiitibar yapılmaktadır. OHAL Komisyonu 250 personeli ile bu görevini yerine getirmeye çalışmaktadır." ifadesini kullandı.

Komisyona yapılan başvuru ve sonuçlanma sayısı hakkında bilgi veren Öztürk, siyasetteki FETÖ temizliğinin de yapılması gerektiğini kaydetti.

HDP İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç de OHAL döneminde birçok hukuksuzluk yaşandığını savunarak, "Herkes bulundu ama bir tek FETÖ'nün siyasi sorumluları ortaya çıkarılamadı." dedi.