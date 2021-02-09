AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Ana muhalefetin ne kendisine, ne topluma, ne ülkemize hiçbir faydası olmadığı kanaatindeyim

DHA 09 Şubat 2021 Salı 17:40 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 17:40

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki açıklamalarına yanıt verdi. Turan, Kılıçdaroğlu'nun yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ithamlarda bulunduğunu belirterek, "Biz isteriz ki ana muhalefet iktidarı yorsun, proje üretsin, pozitif gündeme katkı yapsın, iktidara en yakın alternatif parti olarak milletin umudunu artırsın. Yıllardır oyunu artıramayan, yüzde 25'i 26 yapmayan, Sayın Erdoğan'a hakaretten başka hiçbir söylemi olmayan bir muhalefet partisinin ne kendisine, ne topluma, ne ülkemize hiçbir faydası olmadığı kanaatindeyim. Sayın Kılıçdaroğlu o kadar ithamda bulundu, o kadar ön yargılı ifadelerde bulundu ancak dün istifa eden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan çok daha fazla CHP'li olmuş, uzun yıllar grup başkanvekilliği yapmış, vekillik yapmış, genel başkan adayı olmuş ve CHP için önemli bir isim olan Muharrem İnce'nin istifa ederken ifade ettiği ve çok iddialı olan söylemlere tek bir kelime cevap vermedi" dedi.

'ANA MUHALEEFET; TACİZ, YOLSUZLUK VE İSTİFAYLA GÜNDEMDE'

Muharrem İnce'nin, istifasını duyururken CHP'ye yönelttiği eleştirileri hatırlatan Turan, "Biz Kılıçdaroğlu'ndan bu ağır ithamlara cevap vermesini beklerdik. Ama Kılıçdaroğlu, sadece Erdoğan düşmanlığı üzerine inşa dille devam etmiş oldu. Muharrem İnce'nin iddiaları belki Kılıçdaroğlu için yenidir ve hazırlık yapmamış olabilir. Ama bir hafta önce istifa eden 3 milletvekili, 'CHP, FETÖ'nün işgaline uğradı' dedi. Bundan daha büyük bir itham, bundan daha büyük bir iddia olabilir mi? Bunu diyen AK Parti değil, CHP'nin kendi vekilleri. Kılıçdaroğlu bu ağır ithamlara cevap vermeyecekse neye cevap verecek? Sadece sataşarak ve hakaret ederek hangi politika üretilebilir, hangi parti büyüyebilir? Sayın Kılıçdaroğlu, grup toplantısında Sayın Erdoğan'a hakaret yerine Menemen Belediyesi'ndeki 50 milyonluk yolsuzluğu değerlendirseydi. Taciz var, yolsuzluk var, istifalar var. Birçok ağır ithama rağmen bir tek cevap yok. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'ndan dostlarına selam vermek yerine kendi vekillerine sahip çıkmasını isteriz. Psikolojik motivasyonu kaybeden, taciz, yolsuzluk ve istifalarla gündeme gelen bir muhalefet var" diye konuştu.

'KILIÇDAROĞLU, 'TEK ADAM'LIĞIN FİLMİNE ÇEKMEYE BAŞLAMIŞ'

Kılıçdaroğlu'nun, grup toplantısında 'tek adam' söylemini de yeniden kullandığını dile getiren Turan, "'Tek adam' diyen Sayın Kılıçdaroğlu, 11 yılda 10 seçim kaybetmiş. Yetmemiş hep 25 olan oy oranını 26 yapmamış. Tek adam arıyorsak 11 yılda 10 seçim kaybetmesine rağmen koltuğu bırakmayandır. Sayın Kılıçdaroğlu'nu insafa davet ediyoruz. Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına iftiralarına alışmıştık, şimdi Kılıçdaroğlu tek adamlığın filmini çekmeye başlamış oldu" dedi.

'HDP VE ADALET ÇOK FARKLI İKİ KAVRAM'

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Turan, HDP'nin başlattığı 'Herkes için adalet' kampanyasıyla ilgili, "Adalet bizim imanımızın şartı. Adaletle ilgili her adımı kıymetli buluruz ancak HDP ve adalet çok farklı iki kavram. HDP'nin, adalet siciline baktığımızda sorunlarla dolu olduğunu tüm Türkiye bilir. HDP denince aklında sadece Öcalan özgürlüğü, Demirtaş savunması olduğunu biliriz. Onların adalet mekanizması sadece Öcalan ve Demirtaş'adır" ifadelerini kullandı.