Turan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AA muhabirine, Troya Müzesi'nin EMYA 2020 için finale kalmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çanakkale'nin, tarihin aziz hatıralarına ev sahipliği yapan, manevi ruhunu her zaman diri tutan özel bir kent olduğunu belirten Turan, "Çanakkale'mizin tüm değerlerinin markalaşması için çaba sarf ediyoruz. Çanakkale'mizin tarihi hazinesi olan Troya antik kenti, EMYA ödülünün alınmasıyla şehrimize ayrı bir katma değer sunacak." diye konuştu.

Ödülün alınmasının hem Çanakkale hem de Türkiye turizmine ivme kazandıracağını vurgulayan Turan, Çanakkale'de hayata geçirdikleri proje ve yatırımların, ulusal ve uluslararası alanda sürekli gündeme gelmesi ve medyada yer almasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Turan, "Bu gurur hepimizin. Bu gurur Çanakkale'mizin. Tarihin ve insanlığın ortak değeri Troya Müzesi'nin birincilikle mutluluğumuzu ve gururumuzu taçlandırmasını ümit ediyorum." dedi.

- "Ankara ve İstanbul'dan sonra sıra Çanakkale'de"

İskenderoğlu da doğal güzellikleri, tarihi dokusu, kültürel değerlerinin yanı sıra Troya ve Assos'la marka şehir olan Çanakkale'nin değerine değer kattıklarını söyledi.

Troya'nın, Büyük İskender'den Sezar'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar tarihin seyrini değiştiren birçok dünya liderine ilham kaynağı olduğunu belirten İskenderoğlu, Troya Müzesi'nin, "Troya yılı" ilan edilen 2018'de Türkiye turizmine kazandırıldığını hatırlattı.

Dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzelerinden Troya Müzesi'nin, sergi salonları dahil yaklaşık 12 bin 750 metrekare kapalı alandan oluştuğunu aktaran İskenderoğlu, açılışını 18 Mart 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı müzenin ziyaretçi sayısının 600 bini aştığını, hedefin 1 milyon ziyaretçi olduğunu bildirdi.

Troya Müzesi'nin, Avrupa Müze Forumunca (EMF) her yıl "kamusal kalitesi yüksek" olarak değerlendirilen ve "müzeciliğin Oscar'ı" olarak kabul edilen EMYA için finale kaldığına değinen İskenderoğlu, "Troya Müzesi, EMYA'yı alacak konsept ve donanımdadır. Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Masumiyet Müzesi ile iki kez EMYA ödülü kazanan ülkemiz, inşallah Troya Müzesi ile üçüncü kez bu ödülün sahibi olacaktır. Ankara ve İstanbul'dan sonra sıra Çanakkale'de." ifadelerini kullandı.

- Sonuçlar 2 Mayıs 2020'de

EMYA 2020 ödülünü kazanacak müze, 29 Nisan-2 Mayıs 2020'de Birleşik Krallık Cardiff Amgueddfa Cymru'daki Wales Ulusal Müzesi'nde düzenlenecek EMF Yıllık Konferansı'nın son gününde törenle açıklanacak.

Troya Müzesi, 2013'te Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen yarışma sonucu belirlenen proje kapsamında yapılmaya başlanmış, resmi açılışı da 18 Mart 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı.

EMF'nin ana ödülü olarak kabul gören EMYA'ya Türkiye adına daha önce 1997'de Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 2014'te Masumiyet Müzesi layık görülmüştü.