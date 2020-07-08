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AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan çoklu baro açıklaması: Bu akşam Meclis'e sunuyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çoklu Baro Sistemi' teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Partili Turan, 'Geçen hafta komisyonda çok uzun görüşülen avukatlık yasası olarak bilinen teklifi bu akşam Meclis'e sunuyoruz. 28 maddeden oluşan kanun teklifinin büyük bir ivme kazandıracağını düşünüyorum' açıklamasında bulundu.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 14:38 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 14:53
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Turan'ın açıklamaları şöyle:

55 saate yakın görüşmeler, 296 vekilin konuştuğu uzun bir müzakere süreci olmuştu. Kıymetli bir tutanak çalışmasıyla birlikte tüm görüşmeler değerlendirildi.

Bu baro teklifimizin 4-5 ayrı ve önemli başlığı var. Bir tanesi sadece şu an 3 büyük şehri kapsayan 5 binden fazla avukat varsa, 2 bin imza ile beraber birden fazla baro kurulmasına izin verilmesi.

İkinci başlığı, Türkiye odalar birliğinde olduğu gibi, birçok ülkede olduğu gibi baro başkanlarının birlikte eşit temsilini sağlayan özel bir bölümü var. Bu tartışılmıyor fazla ama kıymetli bir yaklaşım.

"Teklifin barolara sunulmadığı iddiası külliyen yalandır"

"Şu an bazı barolar marjinal değil mi?"

"Bölünme zorunluluğu yok, bölünme hakkı var"

"Konuyla ilgili tüm partileri dinlemeye hazırız"

"Avukatlar için kılık kıyafet serbestisini kanuni güvenceye kavuşturuyoruz. İstiyoruz ki avukat cübbesi dışında hiç bir kılık kıyafete karışılmasın"

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