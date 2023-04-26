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Güncel

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Olağanüstü bir durum yok

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin olağanüstü bir durum olmadığını söyledi. Turan, 'Dünkü olağanüstü olmayan süreç aslında tekrar programları gözden geçirme imkanı verilebilir.' dedi.

26 Nisan 2023 Çarşamba 12:46 - Güncelleme:
AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Olağanüstü bir durum yok
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, NTV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında geçirmiş olduğu rahatsızlığına olağanüstü bir durum olmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programının yoğunluğundan söz eden Turan, "Günde 5 program yapan, özel toplantılar ve görüşmeler görüşmeler yapılıyor." dedi.

Turan, programların gözden geçirilebileceğini dile getirdi ve "Günde 5 program yapan, özel toplantılar ve görüşmeler görüşmeler yapılıyor. Dünkü olağanüstü olmayan süreç aslında tekrar programları gözden geçirme imkanı verilebilir." diye konuştu.

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