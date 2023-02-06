Türkiye bugün sabaha karşı son yılların en büyük depremi ile sarsıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğündeki deprem birçok çevre ilden hissedildi. Depremin 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildiği bildirildi: Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yaşanılan depremde akrabalarının enkazın altında kaldığının bilgisini paylaştı. Yayman, CNN Türk'e yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Milletimize, ülkemize geçmiş olsun. Çok üzüldük tabi. Sadece şu kadarını söylemek isterim deprem çok büyük, gözükenden çok büyük hasarlarımız var. Valimiz, devletin kurumları görevlerinin başında.

Dua etsinler bize, deprem gerçekten Allah milletimizi devletimizi korusun. Çok büyük bir deprem yaşadık. Bizim orada en son belki 500 yıl önce yaşanan çok büyük bir deprem. 7.4 Kahramanmaraş'ta oldu ama Hatay'da da hissedildi. Vatandaşlarımız panik olmasın, yöneticilerimizden, AFAD yetkililerinden mesajları takip etsinler.

'ÇOK FAZLA HASARLI BİNAMIZ VAR'

Devletimiz bütün kurumlarıyla görevlerinin başında. Lütfen yollara çıkmasınlar, telefonlarını gereksiz yere meşgul etmesinler, deprem burada çok büyük oldu, çok fazla hasarlı binamız var.

'AĞABEYİM, ABLAM ENKAZIN ALTINDA'

Benim iki ağabeyim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkazın altında.

BİNADA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI MI?

AFAD yetkilileri yoldalar geliyorlar, maalesef yollarda çok büyük yarılmalar oluştu öyle olunca ulaşmaya çalışıyorlar. Herkes seferberlik halinde."