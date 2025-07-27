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AK Parti heyeti Gürsu ve Kestel arasındaki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

AK Parti Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Ahmet Kılıç, Emel Gözükara Durmaz ve Refik Özen ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın bölgesinde inceleme yaptı.

AA27 Temmuz 2025 Pazar 06:59 - Güncelleme:
AK Parti heyeti Gürsu ve Kestel arasındaki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
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Yangının etkili olduğu Karahıdır ve İğdir mahallelerine giden Milletvekilleri Gözgeç, Kılıç, Durmaz ve Özen ile AK Parti İl Başkanı Gürkan vatandaşlarla görüşüp çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Gözgeç, burada yaptığı açıklamada, olayın ilk anından itibaren sahada olduklarını belirterek, "Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız da bugün buradaydı. Hep beraber önce koordinasyon merkezinde bir araya geldik. Şu an tüm vekillerimizle beraber sahadayız, vatandaşlarımızın yanındayız. Kurumlarımızın hepsi, belediyelerimiz bütün imkanlarıyla seferber oldu. Biz de teyakkuz halindeyiz. İnşallah can ve mal kaybı olmadan bu süreci atlatırız." diye konuştu.

Kılıç da yangının başlangıcından itibaren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve milletvekilleriyle beraber büyük bir koordinasyon eşliğinde seferberlik halinde hareket ettiklerini ifade etti.

Burada Orman Bölge Müdürlüğü ve belediyeler başta olmak üzere kamu kurumlarının etkin bir mücadelesini gördüklerini belirten Kılıç, "Yaklaşık olarak 100 hektarı aşkın bir alanda yangının devamlı bir hareketliliği sürüyor. Kontrol altına alma çalışmaları için yoğun bir gayret gösteriliyor. Can kaybı olmadan yarın bu sürecin tamamlanmasını arzu ediyoruz. Tüm gayretimiz bu yönde." ifadelerini kullandı.

Özen ise bütün ekiplerin bölgede yangını kontrol altına almak için canhıraş bir mücadele sarf ettiği, İğdir Mahallesi'nde yoğun bir yangın mücadelesinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Özen, "Karahıdır Mahallesi'nde de bir tahliye söz konusuydu. Dolayısıyla bütün ekiplerimiz riskli olan alanlarda yoğun bir mücadele içerisinde. Sabaha kadar bu mücadele devam edecek. İnşallah en kısa sürede de kontrol altına almayı arzu ediyoruz. Yan köylere sıçrama ihtimaline karşı da ekiplerimiz gerekli tedbirleri almış durumda." açıklamasında bulundu.

Durmaz da yangının ilk başladığı andan itibaren sahada olduğunu belirterek, "Çok üzgünüz. Bursalı hemşerilerimize geçmiş olsun. Maalesef yangın rüzgarın da etkisiyle İğdir ve Karahıdır mahallelerimize ulaştı. Bizi sevindiren konu bir can kaybının olmaması. Günün ağarmasıyla havadan müdahale hızlanmış olacak." diye konuştu.

- "DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARIYLA SAHADA"

AK Parti İl Başkanı Gürkan, hava araçlarının hava kararana kadar yangına müdahale etmeye çalıştığını belirterek, "Alan çok büyük. Gün ağarmaya başlayınca bunu göreceğimizi zannediyoruz. Karahıdır en fazla etkilenen köylerimizden biri oldu." dedi.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurgulayan Gürkan, şöyle konuştu:

"Orman Bölge Müdürlüğü, Gürsu ve Kestel belediyeleri ile Büyükşehir Belediyesi hatta emniyetin TOMA araçları da dahil olmak üzere beton firmalarının mikserlerini ve pompalarını kullanarak su ihtiyacı karşılanıyor. Ormana ciddi manada müdahaleler yapılmaya çalışılıyor. Allah'a çok şükür şu ana kadar bir can kaybımız yok. Karahıdır Mahallesi'nde sadece 1-2 eve yangın sıçrama hadisesi yaşanmıştı. Akabinde yangın bu bölgeden biraz uzaklaşmaya başladı. Köyün üst bölgesinde hala alevler devam ediyor. Zaman zaman rüzgarın ters esmesiyle yangın başka yöne kaymaya başlıyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bursa halkı ve civardaki illerimiz yardıma geldi. Bu çok önemli. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada."

Karahıdır Mahallesi Muhtarı Erol Karakaş ise yangına müdahale eden devletin tüm kurumlarına teşekkür etti.

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