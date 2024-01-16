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AK Parti İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul'da istihdam için seferber olacağız

İstanbul Sanayi Odası'nda açıklamalarda bulunan AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, 'İlk 1 yıl boyunca İstanbul'da istihdam için seferber olacağız. İstanbul'un kadınları güçlü, gençleri özgüvenli olacak.' dedi.

16 Ocak 2024 Salı 12:29 - Güncelleme:
AK Parti İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul'da istihdam için seferber olacağız
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AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul Sanayi Odası'nda açıklamalarda bulundu.

Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu şehrin gücü tarihinden, kültüründen geldiği kadar çalışanlarından, üretenlerinden ve istihdamından, güçlü ev ekonomisinden geliyor.

İstanbullumuzun ne ihtiyacı varsa ona yönelik eğitim atölyeleri kuracağız. Meslek edindirme kurslarımızı mahalle mahalle açacağız.

Lise ve üniversitede okuyan arkadaşlarımızla, üniversiteler ile iş birliği içerisinde ara eleman ve teknik eleman istihdamını güçlendireceğiz.

İlk 1 yıl boyunca İstanbul'da istihdam için seferber olacağız. İstanbul'un kadınları güçlü, gençleri özgüvenli olacak.

  • AkPartiAdayı
  • MuratKurum
  • İBBBaşkanAdayı

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