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AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum: Ulaşım projelerine ilişkin müjdelerimiz olacak

İSTOÇ Ticaret Merkezi'ni ziyaretinde konuşan AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, 'Ulaşım projelerine ilişkin müjdelerimiz olacak.' dedi.

9 Ocak 2024 Salı 13:33 - Güncelleme:
AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum: Ulaşım projelerine ilişkin müjdelerimiz olacak
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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İSTOÇ Ticaret Merkezi'ni ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum'un açıklamalarından satır başları;

" Yönetimimizle birlikte, yeni ticaret hikâyeleri yazarak, yeni çarşılar kuracağız. Genç kardeşlerimizin istihdamını artıran doğru adım ve alanları İBB olarak destekleyeceğiz. Gençlerimize iş yeri açma, iş yerlerinde çalışma imkânları sunacağız. Her yere gittiğimizde İstanbul'a yeni eserler kazandıracağımızı söylüyoruz. Ulaşım projelerine ilişkin müjdelerimiz olacak. Deprem riskini ortadan kaldıracak adımları atacağız."

  • AKP İBB Başkan Adayı
  • Ulaşım Projeleri
  • İSTOÇ Ticaret Merkezi

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