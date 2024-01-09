AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum: Ulaşım projelerine ilişkin müjdelerimiz olacak

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İSTOÇ Ticaret Merkezi'ni ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum'un açıklamalarından satır başları;

" Yönetimimizle birlikte, yeni ticaret hikâyeleri yazarak, yeni çarşılar kuracağız. Genç kardeşlerimizin istihdamını artıran doğru adım ve alanları İBB olarak destekleyeceğiz. Gençlerimize iş yeri açma, iş yerlerinde çalışma imkânları sunacağız. Her yere gittiğimizde İstanbul'a yeni eserler kazandıracağımızı söylüyoruz. Ulaşım projelerine ilişkin müjdelerimiz olacak. Deprem riskini ortadan kaldıracak adımları atacağız."