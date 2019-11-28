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AK Parti ifşa etmişti... 'Mansur Yavaş bu yüz kızartıcı yanlıştan dönmeli'

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yardım alan ailelerin aranarak, yardımın devam etmesi için AK Parti'den istifa edip, başka partilere üye olmalarının istendiğini iddia etmişti. Şahin, dünkü iddiası üzerine Mansur Yavaş'ın açıklama yaptığını belirterek, bugün Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı. Şahin, 'Dün ifşa ettiğimiz ahlaksız teklife muhatap olan vatandaşlarımızdan birkaçının anlatımları var. CHP´li Mansur Yavaş bir an önce bu yüz kızartıcı yanlıştan dönmeli ve bu ayıbı temizlemeli' ifadelerini kullandı.

  • DHA
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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP tarafından yönetilen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardımları konusunda çirkin ve utanç verici hadiselerin yaşandığını iddia etti. Sosyal yardım alanların belediyeden birileri tarafından arandığını ve kendilerine yardımlardan yararlanmaları için AK Parti'den istifa edip başka bir partiye üye olmalarının söylendiğini öne süren Şahin, "Bu ahlaksız teklifi kabul ederlerse sosyal yardımlardan yararlanmaya devam edecekleri ifade ediliyor. Aksi takdirde aldıkları yardımın kesileceği tehdidi ile tehdit ediliyorlar. CHP´li Mansur Yavaş bir an önce bu yüz kızartıcı yanlıştan dönmeli ve bu ayıbı temizlemeli" dedi.
 
 
İYİ PARTİ YÖNETİCİSİNİN MESAJINI PAYLAŞTI
 
Şahin, dünkü iddiası üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklama yaptığını belirterek, bugün Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı. Şahin, "Dün ifşa ettiğimiz ahlaksız teklife muhatap olan vatandaşlarımızdan birkaçının anlatımları var. Bakalım Mansur Yavaş'ın yüzü kızaracak mı?" ifadelerini kullandı. Şahin ayrıca, Keçiren İYİ Parti İlçe Başkanı Serdar Tunç tarafından gönderildiği söylenilen, "19 Kasım 2019 tarihinden itibaren Büyükşehir Belediyesinden sosyal yardım alan ailelerin erzak yardımı kaldırılarak yerine 500 TL nakdi halk kart yardımına geçileceğinden, yardıma ihtiyaç olan ailelerin halk kartı çıkarabilmeleri için Keçiören İYİ Parti İlçe Başkanlığına gelerek yardım talep formunu doldurmaları rica olunur" yazılı mesajı da paylaştı.  

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