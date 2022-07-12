AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe 10 Temmuz Pazar günü İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağıştan olumsuz etkilenen bölgeleri ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelip, kurulan kriz merkezini ziyaret eden Kabaktepe, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve ilgililerden çalışmalar halkında bilgi aldı.

CHP İstanbul İl Başkanı başta olmak üzere ve bazı muhalifler ise sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, Yerlikaya'nın basın açıklamasında AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin de bulunmasını eleştirdi.

Eleştirilere sosyal medya hesabından cevap veren AK Parti İl Başkanı "Sahte sorular ve algı operasyonları ile ne gerçekliği örtebilir, ne de ayıbınızı kapatabilirsiniz. Bizler; selde, karda, depremde milletimizle birlikte mücadele ederiz ve milletimize seri hizmet eden devletimizin yanında oluruz. Tatilden, şezlongdan, balıkçıdan iş yapmaya vakit bulamayanların, devletimize seri katil diyenlerin bunu anlamasını beklemiyoruz zaten. CHP olarak karakterinizi oyunlarla saklamaya çalışsanız da; bu aziz millet sizi iyi tanır... Zulümlerinizi de, oyunlarınızı da iyi bilir. Halkımıza üsten bakmak sizin geleneğinizdir. Bu sebeple; selle boğuşan İstanbulluların dertleri ile dertlenmemenizi milletimizin takdirine bırakıyorum. İstanbul selle boğuşurken, İBB Başkanı, CHP parti yetkilileri ayakları ıslanır diye mi afet bölgesinde yoklardı? Algılarınıza, yalanlarınıza karşı mücadele edecek ve milletimiz için atılıma devam edeceğiz. Asıl sorulması gerek soru: Siz neden burada değildiniz?" açıklamalarında bulundu.

İstanbul Belediye Başkanının her felakette tatilde olmasını eleştiren Kabaktepe "CHP İl Başkanı sel bölgesinden bize bilgi vermeye çalışmış. Biz zaten oradaydık. Kim ne yapıyor, yerinde gördük. Emek veren herkese de teşekkür ettik. Size belediyelerinizin çalışanlarını sormadık. "SEN NEDEN BURADA DEĞİLSİN?" dedik. Beceriksizlik baskısı altında üste çıkma gayretiniz, hakikati algıya kurban ettiriyor. Unutmayın! Gerçeği ürettiğiniz aldatmaca sorularla ve sahte algılarla örtemezsiniz. Tatil keyfi yaparken sahadaki çalışmalar hakkında tam bilgi alamamışsınızdır. 10 Temmuz ziyaretimde aldığım bilgileri telefonunuza da gönderiyorum. Belki İstanbul'un sorunları ilginizi çeker. " ifadeleriyle bu umursamazlığa tepki gösterdi.