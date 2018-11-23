Ak Parti il ilçe belediye başkan adayları isim listesi 2019 AK Parti belediye başkan adayları ne zaman saat kaçta açıklanacak

AK Parti belediye başkan adayları isim listesi açıklanıyor! 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler için Ak Parti belediye başkan aday adaylığı başvuruları alındı. Hemen ardından geçtiğimiz günlerde düzenlenen temayül yoklamları sorası 23 Kasım'da il ilçe belediye başkan aday isimleri açıklanacak. Ak Parti il ilçe belediye başkan adayları isim listesi açıklandı mı? 2019 AK Parti belediye başkan adayları belirlendi mi? 2019 yerel seçim ne zaman? AK Parti belediye başkan adayları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İstanbul ve Ankara adayları kimlerdir? Ak Parti'nin 40 il ve ilçe için belediye başkan adayları 24 Kasım'da saat kaçta açıklanacak? soruların yanıtları Ak Parti son dakika haberleri ile ilgili yeni gelişmeleri bu haberimizde derledik. 40 il ve ilçe için belediye başkan adayları 24 Kasım'da başta Ankara, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Bartın, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Düzce, Edirne, Erzincan, Hakkari, Iğdır, Karabük, Kilis, Muş, Niğde, Rize, Sivas, Tunceli, Yozgat ve Eskişehir'in AK Parti belediye başkan adayları isim listesinde kimler var? sorularına yanıt aranacak. AK Parti'nin 40 il ve ilçe için belediye başkan adayları cumartesi günü 13. 00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın verdiği bilgiye göre; AK Parti'de belediye başkan adayları cumartesi günü açıklanacak. Perşembe ve cuma günü karar adaylara tebliğ edildikten sonra adaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak. İşte 2019 Ak Parti il ilçe belediye başkan adayları isim listesi

AK Parti- MHP ittifakı



Canova, olası bir AK Parti- MHP ittifakı hakkında da bilgiler verdi.



Canova şöyle konuştu: Ankara, İstanbul, İzmir, Osmaniye, Mersin, Adana, Manisa, Antalya, Bursa'yla ilgili itifak yapılması konuşuluyor. Peki adaylar MHP'den mi AK Parti'den mi çıkacak? Bir işbirliğine gidilecekse bazı yerlerde AK Parti'nin bazı yerlerde MHP'nin adayları desteklenecek. Ama bu sadece belediye başkan adayları konusunda olacak, belediye meclisi üyeleriyle ilgili ittifak yapılmayacak.

Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı belediye başkan adayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 30 il ve bu illerin bazı ilçelerinin belediye başkan adaylarını cumartesi günü açıklayacak.



Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 30 il ve bu illerin bazı ilçelerinin belediye başkan adaylarını cumartesi günü açıklaması beklenirken adaylarında kesinleştiği öğrenildi.



Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan öncelikle mevcut belediye başkanlarından devam edecekler ile muhalefetin elinde olan bazı illerdeki adaylarını açıklayacak. Adayların açıklanacağı illerin arasında İzmir, Antalya, Gaziantep, Konya, Gümüşhane, Artvin, Denizli, Çankırı yer alıyor. Gaziantep'te Fatma Şahin, Antalya'da da Menderes Türel, Konya'da Uğur İbrahim Altay yeniden aday gösterilecek.



AK Parti Genel Başka Vekili Numan Kurtulmuş TRT Haber'de Ankara ve İstanbul'un belediye başkan adaylarının kesinleştiğini açıkladı. İstanbul'da TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara'da ise Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin adaylığını yazmıştı.



KOCAELİ SÜRPRİZİ

Erdoğan'ın açklayacağı illerin arasında üç döneme takılan tek büyükşehir Kocaeli'nin de olacağı ifade ediliyor. Kocaeli'de Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'ın aday gösterilmesi bekleniyor.



SÜRPRİZ İSİMLER

Manisa, Adana ve Mersin'de de adayların belli olduğu, ancak Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapacağı görüşme sonrasında bu isimlerin netlik kazanacağı belirtiliyor.



AK Parti de ise belli olan bu 40 ilin ilçeleri için çalışmalar sürüyor. İlçelerin de yapılan çalışmalarla birlikte haftasonuna kadar netlik kazanacağı belirtiliyor. Samsun, Ordu, İzmir, Adana gibi bazı illerde ise AK Parti sürpriz isimler üzerinde çalışma yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve Ankara adaylarının belli olduğunu açıkladı. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, canlı yayında yaptığı açıklamada İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bir çok şehirde belediye başkan adaylarının belli olduğunu söyledi. Kurtulmuş, 'Siyasi etik gereği söylememiz doğru olmaz. Bunun ne zaman ilan edileceği genel başkanımızın takdirindedir' dedi. AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının mevcut başkan Menderes Türel olduğunu açıkladı.

24 Haziran seçimlerinin ardından AK Parti 6. Büyük Kongresini 12 Ağustos’da gerçekleştirmişti. Kongrede yerel seçimlere götürecek AK Parti’nin A takımı da belirlenmişti. Yerel seçimler tarihinde yapılırsa Mart 2019’da yapılacak.

TRT Haber’de açıklamalar yapan Kurtulmuş şunları söyledi:









'İSTANBUL, ANKARA ADAYLARIMIZ BELLİ OLDU'

Seçim strateji heyetini sürdürüyoruz. Her hafta bu toplantıyı sürdürüyoruz. Bugün de bu toplantıyı akşam saatlerinde yapacağız. Biz süreci zaten yürütüyoruz. Bu hafta içerisinde kampanya ile ilgili ilk hazırlığı da yapmış olacağız.



Adayların tespiti meselesinde büyük mesafe alındı. İstanbul, Ankara başta olmak üzere adaylar belli oldu. Siyasi etik gereği bizim bunu söylememiz, kulislere sızdırmamız doğru olmaz. Bunun nasıl, ne zaman ilan edileceği genel başkanımızın takdirindedir. Bu hafta sonu ilan edilebilir.

Ak Parti'nin Antalya adayını açıkladı

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının mevcut başkan Menderes Türel olacağını açıkladı.



AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, esnafla bir araya geldiği toplantıda, 24 Kasım Cumartesi gününe kadar Antalya'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını söyledi. Başkan Taş, Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının ise Menderes Türel olduğunu açıkladı.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Akdeniz Sanayi Sitesi esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi.



AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 24 Kasım Cumartesi gününe kadar Antalya'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının ise yeniden Menderes Türel olacağını, kanaatlerinin bu yönde olduğunu belirten Taş, "Adayımızın Menderes Türel olacak konusunda kanaatimiz oluştu genel merkezden aldığımızı bilgiler bu yönde, bizi teyit eder yönde son nihai karar Cumhurbaşkanımıza aittir. Haliç Kongre Merkezinde Büyükşehir Belediye Başkan adayımız ile birlikte 19 ilçe başkanı Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacaktır" dedi.

AK Parti'de beledeye başkan adayları nasıl belirlenecek?



AK Parti yerel seçimlere büyük önem veriyor. Onun için mevcut belediyelerinin korunmasının yanında AK Partili olmayan belediyelerde de ipi göğüslemek isteniyor. AK Parti belediye başkan aday belirleme sürecinde illerde anket ve mülakatlar gerçekleştirilecek. Bölgelerin nabzını tutacak olan AK Parti, kendi belediyelerinde başkanların performanslarını ortaya koyacak. AK Partili olmayan belediyelerde ise halkın beklentileri analiz edilecek.

Belediye başkan adayı nasıl olunur?



Belediye başkan adaylarının, mahalli idareler seçimi öncesinde belirlenmesi ve adaylık kesinleştikten sonra, ilçe seçim kurulları, bütün adayları oy verme gününden önceki, 20 nci gün ilan edilmesi gerekiyor.



Anayasada ve Kanunlarda yazılı şartlara uygun olarak seçilme yeterliliğine sahip olan her vatandaş, bir siyasi parti listesinden veya bağımsız olarak, il genel meclisi üyeliğine, belediye başkanlığına veya belediye meclisi üyeliğine adaylığını koyabiliyor.





Bir siyasi partiden il genel meclisi üyesi, belediye başkanı veya belediye meclisi üyesi olmak isteyenler arasından önseçim yapmak suretiyle bu yerlere aday tespit olunur.





Mahalli idareler seçimlerinde aday tespiti için 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun milletvekilliği adylığı için kabul ettiği sistem uyarınca, Yüksek Seçim Kurulunca seçim tarihinden en az iki ay önceki bir gün olarak belirlenip ilan edilen günde önseçim yapılır.





Ancak; 2820 sayılı Kanunun 37 ila 51 inci maddelerinde adı geçen Yüksek Seçim Kurulu yerine ilçe seçim kurulları, siyasi parti genel başkanlığı yerine siyasI parti ilçe başkanlıkları, keza büyükşehir belediyelerinde de il seçim kurulları, siyasi parti il başkanlıkları bu işlemleri yaparlar.





Ayrıca:



a) Yapılan önseçimlerde, belediye başkanlığı için bir aday, belediye meclisi üyeliklerine o seçim çevresi için tespit edilen, üye adedi kadar asıl ve yedek olarak ayrı ayrı;





İl genel meclisi üyeliklerine o seçim çevresi için tespit olunan asıl ve yedek üyelikler sayısı kadar ayrı ayrı;



Aday belirlenir.





b)Önseçim çevresi belediye meclisi üyeliği ve belediye başkanlığı için belde; il genel meclisi üyeliği için ilçe; büyükşehir belediye başkanlıkları için o sehir belediye hudutları içidir.



c)Mahalli idareler seçimleri için siyasi partiler merkez adayları gösteremezler.





Bir siyasi partinin teşkilatı bulunmaması nedeniyle önseçim yapmadığı önseçim çevresinden adaylarını ve adayların sırasını o partinin merkez karar ve yönetim kurulu tespit eder.





Mahalli idare seçimlerinde siyasI parti adaylarından parti genel merkez yetkili organlarınca belirlenecek miktarda başvuru aidatı alınabilir. Bu aidatın miktarı en yüksek Devlet memurunun brüt aylığını geçemez. Belediye başkanlığı için bağımsız aday olanlar hakkında 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 21 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile 41 inci maddesi hükmü kıyasen uygulanır. Seçim sonucunda belediye başkanlığına seçilen adaya aldığı oy miktarına bakılmaksızın alınan teminat iade olunur.





EKSİK ADAYLIKLARIN TAMAMLANMASI



Madde 11 – Herhangi bir sebeple, eksik aday gösterilmiş olan siyasI partilerin ilçe başkanlıklarına, ilçe seçim kurulu tarafından bu eksiğin tamamlanması gereği tebliğ olunur.





İlgili parti teşkilatı, bu tebliğinden itibaren beş gün içinde aday listesini tamamlayamazsa, o parti o seçim çevresinden, eksik liste ile ilgili seçime katılamaz.





SiyasaI partilerin merkez karar ve yönetim kurulları, süreyi geçirmemek amacı ile eksik listeyi tamamlama yetkisini önceden ilçe idare kurullarına verebilir.





SİYASİ PARTİLERİN ADAY LİSTELERİNİ VERMELERİ



Madde 12 – SiyasI partilerin ilçe idare kurulları, seçime katılacakları çevrelere ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına, alındı belgesi karşılığında, önseçim gününden en geç on gün sonraki gün saat 17.00ye kadar verirler.





İlçe seçim kurulları geçici aday listelerini mahallinde alışılmış usullerle ilan ederler.





Büyükşehirler için siyasI partilerin il idare kurulları, belediye başkanı adaylarını alındı belgesi karşılığında önseçim gününden en geç on gün sonraki gün saat 17.00ye kadar il seçim kuruluna verirler. Bağımsız adaylar da il seçim kuruluna başvururlar.





İl seçim kurulları geçici adayların mahallinde alışılmış usullerle ilan ederler.