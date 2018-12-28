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AK Parti il ilçe belediye başkan adayları isim listesi Ak Parti İstanbul adayları kimler olacak

AK Parti il ilçe belediye başkan adayları isim listesi araştırılıyor. 2019 Yerel seçim öncesi Ak Parti İstanbul adayları kimler olacak? AK Parti il ilçe belediye başkan adayları isim tam listesi açıklandı mı? Büyükşehirlerde Ak Parti belediye başkan adayları kimler olacak? Adaylar ne zaman açıklanacak? soruların yanıtları merak edilen konular arasında. Alınan son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının yanı sıra ilçe adaylarını da açıklayacak. AK Parti’nin İstanbul adayı 29 Aralık Cumartesi günü AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. O gün büyükşehirlerin ilçe adaylarının da açıklanması bekleniyor. Malatya’da nefesler tutuldu, AK Parti’nin ilçe adaylarının açıklanacağı gün sabırsızlıkla bekleniyor Binali Yıldırım'ın adaylığı tamam ama ilçelerde kıran kırana bir mücadele var. İstanbul'da AK Parti'nin yönettiği 25 ilçeden 15'e yakını değişecek. 8 üç dönemlik başkandan iki veya üç isim ise başka ilçelere kaydırılacak. MHP'ye de Silivri'nin bırakılacağı konuşuluyor AK Parti il ilçe belediye başkan adayları son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizde.

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AK Parti il ilçe belediye başkan adayları isim listesi araştırılıyor. 2019 Yerel seçim öncesi Ak Parti İstanbul adayları kimler olacak? AK Parti il ilçe belediye başkan adayları isim tam listesi açıklandı mı? Büyükşehirlerde Ak Parti belediye başkan adayları kimler olacak? Adaylar ne zaman açıklanacak? soruların yanıtları merak edilen konular arasında. Alınan son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının yanı sıra ilçe adaylarını da açıklayacak. AK Parti’nin İstanbul adayı 29 Aralık Cumartesi günü AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. O gün büyükşehirlerin ilçe adaylarının da açıklanması bekleniyor. Malatya’da nefesler tutuldu, AK Parti’nin ilçe adaylarının açıklanacağı gün sabırsızlıkla bekleniyor Binali Yıldırım'ın adaylığı tamam ama ilçelerde kıran kırana bir mücadele var. İstanbul'da AK Parti'nin yönettiği 25 ilçeden 15'e yakını değişecek. 8 üç dönemlik başkandan iki veya üç isim ise başka ilçelere kaydırılacak. MHP'ye de Silivri'nin bırakılacağı konuşuluyor AK Parti il ilçe belediye başkan adayları son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti İstanbul adayının 29 Aralık Cumartesi günü açıklanacağını söylemesi gözleri hafta sonuna çevirdi. İstanbul ile birlikte büyükşehirlerin ilçe adaylarının da 29 Aralık’ta açıklanacağı siyasi kulislerde konuşuluyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı kapsamında işbirliği yapılacak illerin büyük oranda netleştiğini de söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli de basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle sohbet toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bir süreden beri siyasi kulislerde dillendirilen aday açıklama tarihleri gerçeği yansıtmazken, AK Parti'ye yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Sakarya İlçe Belediye Başkan adaylarının isimleri Ocak ayı içinde açıklanacak.

29 Aralık'ta İstanbul, 1 Ocak'ta Ankara

AK Parti 29 Aralık'ta İstanbul Adayını açıklamaya hazırlanıyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul adayları ile ilgili, "Cumartesi saat 14.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda İstanbul adayımızı açıklayacağız. İlçelerin açıklanması da düşünülüyor. Sadece bir iki ilçe ile ilgili çalışmalar sürüyor. Ankara ve ilçe adaylarımızı 1 Ocak'ta, İzmir adaylarını ise 5 ya da 6 Ocak'ta açıklayacağız" dedi.

Çelik'in bu açıklamasının ardından gözler Ankara ve İzmir adaylarının açıklanacağı güne çevrildi. 1 ile 6 Ocak arasında yapılacak olan aday açıklamasında Sakarya'nın da yer alabileceği konuşuluyor.

İl belediye başkanlarının yüzde 70'den fazlasının değiştiği AK Parti'de, en büyük değişimin İstanbul'da yaşanacağı belirtiliyor. AK Parti kurmaylarına göre, İstanbul'da AK Parti'nin yönettiği 25 ilçeden 15'e yakını değişecek. İstanbul'daki 8 üç dönemlik başkandan iki veya üç ismin ise başka ilçelere kaydırılacağı öğrenildi.

MEVLÜT UYSAL BÜYÜK İLÇELERDEN BİRİNDEN ADAY GÖSTERİLECEK
İstanbul'un ilçeleri ile ilgili daha önce kamuoyuna sızan isimlerin TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın adaylığı ile birlikte yeniden değerlendirmeye tabi tutulduğu da ifade ediliyor. Bu kapsamda, kamuoyuna sızan bazı isimlerin yerine, yapılan değerlendirmeler sonucunda yeni isimlerin aday gösterileceği konuşuluyor. İstanbul'un mevcut başkanı Mevlüt Uysal'ın ise büyük ilçelerden birinden aday gösterileceği ifade ediliyor. Bu arada, AK Parti büyükşehrin yanı sıra İstanbul'un 39 ilçesinde de MHP ile işbirliğine gidecek.



 

AK PARTİ SİLİVRİ'DE ADAY GÖSTERMEYECEK, İKİ İLÇEDE MHP KÖKENLİ ADAY GÖSTERİLECEK

AK Parti ile MHP arasındaki görüşmelerde İstanbul'da 2 veya 3 ilçede MHP adayının desteklenmesi gündeme gelmişti. Üzerinde konuşulan ilçeler arasında Şile ve Çatalca'nın da olduğu söyleniyordu. Ancak, AK Parti kulislerinde bunun bir ilçe ile sınırlı kalacağı ve sadece Silivri'de AK Parti'nin aday çıkarmayarak, MHP adayına destek vereceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra, İstanbul'un iki ilçesinde ‘MHP kökenli isimlerin' AK Parti adayı gösterileceği kaydediliyor.

ANKARA ADAYLARI DA NETLEŞTİ

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki ile ilçe adaylarının tanıtım toplantısı ise yeni yılın ilk günü yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile 1 Ocak'ta yapılacak toplantıda, MHP'nin adayının destekleneceği ilçeler hariç, tüm ilçe belediye başkan adaylarının kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Ankara'da hâlen 20 ilçe AK Partili belediyeler tarafından yönetiliyor. MHP'nin yönettiği Polatlı ve Etimesgut'ta ise AK Parti'nin aday göstermesi beklenmiyor.

BAHÇELİ: 30 BÜYÜKŞEHİRDE PRENSİP ANLAYIŞI SAĞLANMIŞTIR

AK Parti ile yerel seçimde yapılacak ittifaka ilişkin önemli mesajlar veren Devlet Bahçeli şöyle konuştu: “Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne evrilmesinden sonra karşısına 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri gelmiştir. Bu seçimi iyi okumak lazımdır. Bu seçimin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne etkisini ölçmek lazımdır. Karşılıklı bir anlayışla, Cumhur İttifakı'nın bakış açısıyla Mahalli İdareler seçimlerine yaklaşmakta fayda vardır. 51 ilin ilçelerinde kendi adaylarıyla yarışa devam edecektir. 30 büyükşehirde ise şu an için bir prensip anlayışı sağlanmıştır. İlçelerinde çalışmalar devam etmektedir. Birkaç gün içerisinde tamamlanmış olacak”

MALATYA VAR MI?

Bahçeli’nin dile getirdiği ve ittifak yapılacak olan 30 büyükşehrin arasında Malatya’nın olup olmadığı merak ediliyor. Malatya kamuoyunda ve siyasi kulislerde konuşulanlara bakıldığında; MHP’nin bütün ilçelerde kendi adaylarını çıkaracağı, büyükşehirde ise AK Parti’nin adayını destekleyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

İHSAN KOCA: ADAY LİSTESİ İMZADA

Ak Parti İl Başkanı İhsan Koca, geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamada ilçe aday listesinin hazır olduğunu ve Erdoğan’ın imzasına sunulduğunu belirtmişti. Ayrıca Koca, yeni yıla kalmadan adayların açıklanmasını beklediklerini de kaydetmişti.

MHP ile ittifak konusuna da değinen Koca, “27 Büyükşehirde MHP, AK Parti adaylarını destekleyeceklerini deklare ettiler. Söz konusu destek olan bu illerimizde ilçeler bazında da ittifak görüşmeleri yapılacaktır. Belki ittifak sağlanan ilçelerimiz olacaktır ama şu anda Malatya’da da böyle bir konu söz konusu değil” ifadelerine yer vermişti.

AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İSİM LİSTESİ

Afyon: Mehmet Zeybek

Ankara : Mehmet Özhaseki

Balıkesir: Yücel Yılmaz

Bingöl: Erdal Arıkan

Çanakkale: Ayhan Gider

Çankırı: Hüseyin Boz

Çorum: Halil İbrahim Aşgın

Eskişehir: Burhan Sakallı

Hatay - İbrahim Güler

İzmir: Nihat Zeybekci

Karaman: Mahmut Sami Şahin

Konya: Uğur İbrahim Altay

Mardin: Mehmet Vejdi Kahraman

Muş: Feyat Asya

Sakarya - Ekrem Yüce

Sivas: Hilmi Bilgin

Tokat: Eyüp Eroğlu

Trabzon - Murat Zorluoğlu

Uşak: Mehmet Çakın

Yozgat: Celal Köse

Adıyaman, Süleyman Kılınç...

Amasya; Cafer Özdemir.

Antalya; Menderes Türel

Ardahan - Yunus Baydar

Artvin - Mehmet Kocatepe

Bartın - Yusuf Ziya Aldatmaz
 
Batman - Murat Güneştekin
 
Bayburt - Fatih Yumak
 
Bitlis - Nasrullah Tanglay
 
Bolu- Fatih Metin
 
Burdur - Deniz Kurt
 
Bursa - Ali Nur Aktaş
 
Denizli - Osman Zolan
 
Diyarbakır - Cumali Atilla
 
Düzce - Faruk Özlü
 
Elazığ- Şahin Şerefoğulları
 
Erzurum- Mehmet Sekmen
 
Gaziantep - Fatma Şahin
 
Giresun - Aytekin Şenlikoğlu
 
Gümüşhane - Ercan Çimen
 
Hakkari- Cüneyt Epcim
 
Kahramanmaraş - Hayrettin Güngör
 
Karabük - Burhanettin Uysal

Kastamonu - Tahsin Babaş

Kayseri - Memduh Büyükkılıç

Kırıkkale - Mehmet Saygılı

Kırklareli - Burak Süzülmüş

Kilis - Mehmet Abdi Bulut

Kocaeli - Tahir Büyükakın

Malatya - Selahattin Gürkan

Nevşehir - Rasim Arı

Niğde - Emrah Özdemir

Ordu - Hilmi Güler

Rize - Rahmi Metin

Samsun - Mustafa Demir

Sinop - Ali Çöpçü

Şanlıurfa - Zeynel Abidin Beyazgül

Şırnak - Mehmet Yarka

Tekirdağ - Mestan Özcan

Yalova- Yusuf Ziya Öztabak
 

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