AK Parti il ilçe belediye başkan adayları isim listesi Ak Parti İstanbul adayları kimler olacak
AK Parti il ilçe belediye başkan adayları isim listesi araştırılıyor. 2019 Yerel seçim öncesi Ak Parti İstanbul adayları kimler olacak? AK Parti il ilçe belediye başkan adayları isim tam listesi açıklandı mı? Büyükşehirlerde Ak Parti belediye başkan adayları kimler olacak? Adaylar ne zaman açıklanacak? soruların yanıtları merak edilen konular arasında. Alınan son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının yanı sıra ilçe adaylarını da açıklayacak. AK Parti’nin İstanbul adayı 29 Aralık Cumartesi günü AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. O gün büyükşehirlerin ilçe adaylarının da açıklanması bekleniyor. Malatya’da nefesler tutuldu, AK Parti’nin ilçe adaylarının açıklanacağı gün sabırsızlıkla bekleniyor Binali Yıldırım'ın adaylığı tamam ama ilçelerde kıran kırana bir mücadele var. İstanbul'da AK Parti'nin yönettiği 25 ilçeden 15'e yakını değişecek. 8 üç dönemlik başkandan iki veya üç isim ise başka ilçelere kaydırılacak. MHP'ye de Silivri'nin bırakılacağı konuşuluyor AK Parti il ilçe belediye başkan adayları son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizde.
AK Parti il ilçe belediye başkan adayları isim listesi araştırılıyor. 2019 Yerel seçim öncesi Ak Parti İstanbul adayları kimler olacak? AK Parti il ilçe belediye başkan adayları isim tam listesi açıklandı mı? Büyükşehirlerde Ak Parti belediye başkan adayları kimler olacak? Adaylar ne zaman açıklanacak? soruların yanıtları merak edilen konular arasında. Alınan son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının yanı sıra ilçe adaylarını da açıklayacak. AK Parti’nin İstanbul adayı 29 Aralık Cumartesi günü AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. O gün büyükşehirlerin ilçe adaylarının da açıklanması bekleniyor. Malatya’da nefesler tutuldu, AK Parti’nin ilçe adaylarının açıklanacağı gün sabırsızlıkla bekleniyor Binali Yıldırım'ın adaylığı tamam ama ilçelerde kıran kırana bir mücadele var. İstanbul'da AK Parti'nin yönettiği 25 ilçeden 15'e yakını değişecek. 8 üç dönemlik başkandan iki veya üç isim ise başka ilçelere kaydırılacak. MHP'ye de Silivri'nin bırakılacağı konuşuluyor AK Parti il ilçe belediye başkan adayları son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizde.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti İstanbul adayının 29 Aralık Cumartesi günü açıklanacağını söylemesi gözleri hafta sonuna çevirdi. İstanbul ile birlikte büyükşehirlerin ilçe adaylarının da 29 Aralık’ta açıklanacağı siyasi kulislerde konuşuluyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı kapsamında işbirliği yapılacak illerin büyük oranda netleştiğini de söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli de basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle sohbet toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Bir süreden beri siyasi kulislerde dillendirilen aday açıklama tarihleri gerçeği yansıtmazken, AK Parti'ye yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Sakarya İlçe Belediye Başkan adaylarının isimleri Ocak ayı içinde açıklanacak.
29 Aralık'ta İstanbul, 1 Ocak'ta Ankara
AK Parti 29 Aralık'ta İstanbul Adayını açıklamaya hazırlanıyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul adayları ile ilgili, "Cumartesi saat 14.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda İstanbul adayımızı açıklayacağız. İlçelerin açıklanması da düşünülüyor. Sadece bir iki ilçe ile ilgili çalışmalar sürüyor. Ankara ve ilçe adaylarımızı 1 Ocak'ta, İzmir adaylarını ise 5 ya da 6 Ocak'ta açıklayacağız" dedi.
Çelik'in bu açıklamasının ardından gözler Ankara ve İzmir adaylarının açıklanacağı güne çevrildi. 1 ile 6 Ocak arasında yapılacak olan aday açıklamasında Sakarya'nın da yer alabileceği konuşuluyor.
İl belediye başkanlarının yüzde 70'den fazlasının değiştiği AK Parti'de, en büyük değişimin İstanbul'da yaşanacağı belirtiliyor. AK Parti kurmaylarına göre, İstanbul'da AK Parti'nin yönettiği 25 ilçeden 15'e yakını değişecek. İstanbul'daki 8 üç dönemlik başkandan iki veya üç ismin ise başka ilçelere kaydırılacağı öğrenildi.
MEVLÜT UYSAL BÜYÜK İLÇELERDEN BİRİNDEN ADAY GÖSTERİLECEK
İstanbul'un ilçeleri ile ilgili daha önce kamuoyuna sızan isimlerin TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın adaylığı ile birlikte yeniden değerlendirmeye tabi tutulduğu da ifade ediliyor. Bu kapsamda, kamuoyuna sızan bazı isimlerin yerine, yapılan değerlendirmeler sonucunda yeni isimlerin aday gösterileceği konuşuluyor. İstanbul'un mevcut başkanı Mevlüt Uysal'ın ise büyük ilçelerden birinden aday gösterileceği ifade ediliyor. Bu arada, AK Parti büyükşehrin yanı sıra İstanbul'un 39 ilçesinde de MHP ile işbirliğine gidecek.
AK PARTİ SİLİVRİ'DE ADAY GÖSTERMEYECEK, İKİ İLÇEDE MHP KÖKENLİ ADAY GÖSTERİLECEK
AK Parti ile MHP arasındaki görüşmelerde İstanbul'da 2 veya 3 ilçede MHP adayının desteklenmesi gündeme gelmişti. Üzerinde konuşulan ilçeler arasında Şile ve Çatalca'nın da olduğu söyleniyordu. Ancak, AK Parti kulislerinde bunun bir ilçe ile sınırlı kalacağı ve sadece Silivri'de AK Parti'nin aday çıkarmayarak, MHP adayına destek vereceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra, İstanbul'un iki ilçesinde ‘MHP kökenli isimlerin' AK Parti adayı gösterileceği kaydediliyor.
ANKARA ADAYLARI DA NETLEŞTİ
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki ile ilçe adaylarının tanıtım toplantısı ise yeni yılın ilk günü yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile 1 Ocak'ta yapılacak toplantıda, MHP'nin adayının destekleneceği ilçeler hariç, tüm ilçe belediye başkan adaylarının kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Ankara'da hâlen 20 ilçe AK Partili belediyeler tarafından yönetiliyor. MHP'nin yönettiği Polatlı ve Etimesgut'ta ise AK Parti'nin aday göstermesi beklenmiyor.
BAHÇELİ: 30 BÜYÜKŞEHİRDE PRENSİP ANLAYIŞI SAĞLANMIŞTIR
AK Parti ile yerel seçimde yapılacak ittifaka ilişkin önemli mesajlar veren Devlet Bahçeli şöyle konuştu: “Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne evrilmesinden sonra karşısına 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri gelmiştir. Bu seçimi iyi okumak lazımdır. Bu seçimin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne etkisini ölçmek lazımdır. Karşılıklı bir anlayışla, Cumhur İttifakı'nın bakış açısıyla Mahalli İdareler seçimlerine yaklaşmakta fayda vardır. 51 ilin ilçelerinde kendi adaylarıyla yarışa devam edecektir. 30 büyükşehirde ise şu an için bir prensip anlayışı sağlanmıştır. İlçelerinde çalışmalar devam etmektedir. Birkaç gün içerisinde tamamlanmış olacak”
MALATYA VAR MI?
Bahçeli’nin dile getirdiği ve ittifak yapılacak olan 30 büyükşehrin arasında Malatya’nın olup olmadığı merak ediliyor. Malatya kamuoyunda ve siyasi kulislerde konuşulanlara bakıldığında; MHP’nin bütün ilçelerde kendi adaylarını çıkaracağı, büyükşehirde ise AK Parti’nin adayını destekleyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.
İHSAN KOCA: ADAY LİSTESİ İMZADA
Ak Parti İl Başkanı İhsan Koca, geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamada ilçe aday listesinin hazır olduğunu ve Erdoğan’ın imzasına sunulduğunu belirtmişti. Ayrıca Koca, yeni yıla kalmadan adayların açıklanmasını beklediklerini de kaydetmişti.
MHP ile ittifak konusuna da değinen Koca, “27 Büyükşehirde MHP, AK Parti adaylarını destekleyeceklerini deklare ettiler. Söz konusu destek olan bu illerimizde ilçeler bazında da ittifak görüşmeleri yapılacaktır. Belki ittifak sağlanan ilçelerimiz olacaktır ama şu anda Malatya’da da böyle bir konu söz konusu değil” ifadelerine yer vermişti.
AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İSİM LİSTESİ
Afyon: Mehmet Zeybek
Ankara : Mehmet Özhaseki
Balıkesir: Yücel Yılmaz
Bingöl: Erdal Arıkan
Çanakkale: Ayhan Gider
Çankırı: Hüseyin Boz
Çorum: Halil İbrahim Aşgın
Eskişehir: Burhan Sakallı
Hatay - İbrahim Güler
İzmir: Nihat Zeybekci
Karaman: Mahmut Sami Şahin
Konya: Uğur İbrahim Altay
Mardin: Mehmet Vejdi Kahraman
Muş: Feyat Asya
Sakarya - Ekrem Yüce
Sivas: Hilmi Bilgin
Tokat: Eyüp Eroğlu
Trabzon - Murat Zorluoğlu
Uşak: Mehmet Çakın
Yozgat: Celal Köse
Adıyaman, Süleyman Kılınç...
Amasya; Cafer Özdemir.
Antalya; Menderes Türel
Ardahan - Yunus Baydar
Artvin - Mehmet Kocatepe
Bartın - Yusuf Ziya Aldatmaz
Batman - Murat Güneştekin
Bayburt - Fatih Yumak
Bitlis - Nasrullah Tanglay
Bolu- Fatih Metin
Burdur - Deniz Kurt
Bursa - Ali Nur Aktaş
Denizli - Osman Zolan
Diyarbakır - Cumali Atilla
Düzce - Faruk Özlü
Elazığ- Şahin Şerefoğulları
Erzurum- Mehmet Sekmen
Gaziantep - Fatma Şahin
Giresun - Aytekin Şenlikoğlu
Gümüşhane - Ercan Çimen
Hakkari- Cüneyt Epcim
Kahramanmaraş - Hayrettin Güngör
Karabük - Burhanettin Uysal
Kastamonu - Tahsin Babaş
Kayseri - Memduh Büyükkılıç
Kırıkkale - Mehmet Saygılı
Kırklareli - Burak Süzülmüş
Kilis - Mehmet Abdi Bulut
Kocaeli - Tahir Büyükakın
Malatya - Selahattin Gürkan
Nevşehir - Rasim Arı
Niğde - Emrah Özdemir
Ordu - Hilmi Güler
Rize - Rahmi Metin
Samsun - Mustafa Demir
Sinop - Ali Çöpçü
Şanlıurfa - Zeynel Abidin Beyazgül
Şırnak - Mehmet Yarka
Tekirdağ - Mestan Özcan
Yalova- Yusuf Ziya Öztabak
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