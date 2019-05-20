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AK Parti ilçe başkanlığına EYP’li ve havai fişekli saldırı düzenlendi

Diyarbakır AK Parti Kayapınar İlçe Başkanlığına EYP’li ve havai fişekli saldırı düzenlendi.

  • İHA
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Olay, Diyarbakır Kayapınar İlçesi Selahattin Eyyubi Bulvarında bulunan AK Parti Kayapınar İlçe Başkanlığında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saat 22:15 civarı kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından AK Parti Kayapınar İlçe Teşkilatına EYP ve havai fişekli saldırı meydana geldi. Saldırı esnasında atılan 2 EYP’den biri patlarken  diğeri bomba imha ekipleri tarafından imha edildiği öğrenilen saldırıda herhangi bir can ve mal kaybı oluşmazken olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

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