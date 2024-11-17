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Güncel

AK Parti İlçe Başkanlığına saldırı! Parke taşlarıyla hedef aldılar

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığına maskeli saldırgan tarafından parke taşlarının atılması sonucu binanın camları kırıldı.

AA17 Kasım 2024 Pazar 14:31 - Güncelleme:
AK Parti İlçe Başkanlığına saldırı! Parke taşlarıyla hedef aldılar
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Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde İlçe Başkanlığının önüne gelen maskeli şüpheli, kaldırımdan söktüğü iki parke taşını binanın camlarına atarak kaçtı.

Olayı fark eden binadaki güvenlik görevlisi, peşinden koştuğu saldırganın uzaklaşması üzerine durumu polise bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, camları kırılan binada inceleme yaptı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden saldırganın kimliğinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

- "MENFUR SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, bu hain girişimi planlayanlara ve destekleyenlere karşı konunun hukuk önünde takipçisi olacağımızı açıkça ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

İlçe Başkanlığının güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde binanın camına atılan taşı fark eden güvenlik görevlisinin saldırganı yakalamak için dışarıya çıkması yer alıyor.

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