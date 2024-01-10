İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2024 Çarşamba / 29 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,975
  • EURO
    32,8535
  • ALTIN
    1961.01
  • BIST100
    7785.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti İstanbul Gençlik Kolları ''Genç Gazeteciler Buluşması'' düzenledi
Güncel

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları ''Genç Gazeteciler Buluşması'' düzenledi

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında 'Genç Gazeteciler Buluşması' düzenledi.

AA10 Ocak 2024 Çarşamba 15:06 - Güncelleme:
AK Parti İstanbul Gençlik Kolları ''Genç Gazeteciler Buluşması'' düzenledi
ABONE OL

Fatih Belediyesi Topkapı Kütüphanesi'nde düzenlenen buluşmada, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek gazetecilerin gününü kutladı.

Gençliğe yönelik birçok çalışma yaptıklarını kaydeden Çekerek, amaçlarının gençliğe yönelik konuşulması ve yapılması gereken her şeyi yapmak olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum ile beraber sahada olduklarını aktaran Çekerek, vatandaşlarla doğallık ve samimiyet üzerine diyaloglarını yürütmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Gazetecilerin zorlu çalışma şartlarının olduğunu anlatan Çekerek, "Her cuma Mescid-i Aksa'da gazetecilerin kameralarının kırıldığı, darbedildiği anlara şahitlik ettik. Bu bizi derinden üzdü. Dünyaya, sözüm ona insan haklarından, gazetecilikten, o haklardan bahsedenlerin günün sonunda Filistin'de gazetecilere nasıl muamele ettiler, hepimiz beraber canlı şahit olduk." diye konuştu.

Çekerek, konuşmanın ardından gazetecilerle sohbet etti.

  • Istanbul Gençlik Kolları
  • Gazeteciler Günü
  • Genç Gazeteciler Buluşması

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.