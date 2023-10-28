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  • AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe İstanbulluları ''Büyük Filistin Mitingi''ne davet etti
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe İstanbulluları ''Büyük Filistin Mitingi''ne davet etti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbulluları bugün 15.00'te başlayacak Büyük Filistin Mitingi'ne davet etti.

AA28 Ekim 2023 Cumartesi 13:05 - Güncelleme:
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe İstanbulluları ''Büyük Filistin Mitingi''ne davet etti
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Mitingin düzenleneceği Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Kabaktepe, birçok uluslararası örgüt ve devletin Gazze'de yaşananlara gözlerini kapadığını, dün akşam her türlü imkanların kesildiği, iletişimin koparıldığı saatlerde sayısız bombayla çocuk, kadın ve sivillerin katledildiğini anlattı.

İnsanlığın ayağa kalktığını kaydeden Kabaktepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kentlerde, başkentlerde, şehirlerde vicdanı olan, kalbi olan, hissi olan her insan İsrail'in bu vahşetine dur demek için elinden geleni yapmaya gayret ediyor. Biz de bugün saat 15.00'te İstanbullular olarak, Türkiyeliler olarak bu vahşete dur diye buradan hep beraber sesleneceğiz. Bir an evvel ateşkes olsun diyeceğiz. Gözlerdeki perdeyi, kulaklardaki tıkaçları kaldırmaya çalışacağız."

Kabaktepe, insani olarak gerekenleri yaptıklarını söyleyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Siyasi olarak tüm kurumların bu çağrıları siyasal kurumlardan, aktörlerden de bu çağrıları yapmalarını bekliyoruz. Uluslararası kurumlar bu vahşetin durması için gerekirse askeri adımların atılması noktasında da Birleşmiş Milletler birtakım çağrılarda ve girişimlerde bulunabilir. Türkiye zaten hemen ateşkes, hemen barış masası, garantörlük sisteminin hep birlikte devreye gireceği bir süreci öneriyor. Tüm İstanbullu kardeşlerimizi bu vesileyle bu sesi yükseltmek, barışı zorlamak, ateşkesi zorlamak, Gazze'deki çocukların ölümlerine, hastanelerin yıkımlarına dur demek ve vicdani olarak da insani olarak da sesimizi ve sözümüzü yükselterek, vazifemizi yapmak için saat 15.00'te, hazırlıkların tamamlandığı, yavaş yavaş vatandaşlarımızın girdiği Atatürk Havalimanı'na bekliyoruz."

  • Osman Nuri Kabaktepe
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