Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Küresel bir dayatmayla karşı karşıyayız. Bu dayatma, ayrım gözetmeksizin tüm çocukları ve insanlığın geleceğini hedef alıyor. Ailelerimizi, çocuklarımızı ve en önemlisi gelecek nesillerimizi tehdit eden bu küresel sapkınlıklara karşı her alanda sesimizi yükseltmeye ve mücadele etmeye kararlıyız. Tüm İstanbullu vatandaşlarımızı bu mücadeleye katılmaya davet ediyorum."

Paylaşımında, etkinliğin zamanına da yer veren Kabaktepe, Büyük Aile Platformunun 15 Eylül saat 14.00'te Saraçhane Fatih Anıt Parkı'nda "Dursun Bu Hayasızca Akın" sloganıyla gerçekleştireceği "Büyük Aile Buluşması" duyurusunu da alıntıladı.



Küresel bir dayatmayla karşı karşıyayız; bu dayatma, ayrım gözetmeksizin tüm çocukları ve insanlığın geleceğini hedef alıyor.



Ailelerimizi, çocuklarımızı ve en önemlisi gelecek nesillerimizi tehdit eden bu küresel sapkınlıklara karşı her alanda sesimizi yükseltmeye ve mücadele... https://t.co/ew1n8NAADm — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) September 13, 2024

Dijital platformlardaki LGBT dayatmasına "sosyokültürel terör" tepkisi

'LGBT propagandasının yasak olduğu 25. ülke Türkiye olabilir'

Bulgaristan sapkın LGBT terörüne geçit vermedi