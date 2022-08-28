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Güncel

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'nin annesi Hakk'a yürüdü

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin annesi Huriye Kabaktepe bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

IHA28 Ağustos 2022 Pazar 02:20 - Güncelleme:
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Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Huriye Kabaktepe'nin naaşının, Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Orta Cami'inde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

Bakan Soylu'dan taziye mesajı

Vefat haberini öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da twitter hesabından bir taziye mesajı yayınladı. Soylu, "İstanbul İl Başkanımız Sn. Osman Nuri Kabaktepe Beyefendi'nin vefat eden kıymetli annesi, Huriye Annemize Allah'tan rahmet; başta Sn. @osmannnurika Beyefendi olmak üzere, ailesi, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

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