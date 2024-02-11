İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2024 Pazar / 2 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6875
  • EURO
    33,1422
  • ALTIN
    1997.32
  • BIST100
    9045.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Baltacı'nın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin sürücü adliyede
Güncel

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Baltacı'nın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin sürücü adliyede

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan araç sürücüsü adliyeye sevk edildi.

AA11 Şubat 2024 Pazar 14:47 - Güncelleme:
AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Baltacı'nın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin sürücü adliyede
ABONE OL

Dün, Beyoğlu İmrahor Caddesi'nde yaralamalı trafik kazası meydana geldiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Yapılan incelemede, sürücü M.C.T. idaresindeki aracın AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Baltacı'ya çarptığı belirlendi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Baltacı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, aracı kullanan sürücü M.C.T'yi kaza yerinde gözaltına aldı.

Emniyette ifadesi alınan M.C.T, "taksirle öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.