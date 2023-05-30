AK Parti İstanbul milletvekilleri mazbatalarını teslim aldı

28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde İstanbul'dan milletvekili olmaya hak kazananlara, İstanbul İl Seçim Kurulunun bulunduğu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda mazbataları teslim edilmeye devam ediyor.

AK Parti'den TBMM'ye gidecek milletvekilleri için İstanbul Adalet Sarayı Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu'nda mazbata töreni yapıldı.

Törende konuşan İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Seçkin, İstanbul'un en kalabalık seçmene sahip il olmasının önemli olduğunu söyledi.

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde eksiksiz çalıştıklarını ifade eden Seçkin, "Bizler de İl Seçim Kurulu ve ilçe seçim kurulları olarak 28. Dönem Milletvekilli ve Cumhurbaşkanı Seçimleri'nde gerekli hassasiyeti göstererek herhangi bir aksaklığın yaşanmaması bakımından gerekli tedbirlerimizi aldık. Allah'a şükür bu görevimizi layıkıyla yerine getirdiğimizi düşünüyoruz." dedi.

- "TEK SANDIKTA İKİ SEÇİM YAPTIK"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, programda yaptığı konuşmada, mazbata alan milletvekillerini tebrik etti.

Kabaktepe, her bir milletvekilinin ülke, millet ve İstanbul adına daha güzel ve iyi hizmetler yapmak için gayretlerini ve çabalarını sonuna kadar sürdüreceklerinden şüphesinin olmadığını belirtti.

Bu süreçte sahada hem milletvekili seçilenler hem de aday olanlarla verimli bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getiren Kabaktepe, "Tek sandıkta iki seçim yaptık. Ama iki turlu olduğu için iki seçimi de sanki yeniden yaşamış olduk. Milletimizin takdiri ve tercihi her zaman başımızın üstünde. İkinci turda da Cumhurbaşkanı'mız 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkanı' olarak milletimiz tarafından yeniden görevlendirildi. Ona da 'hayırlı olsun' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kabaktepe, gelecek hafta İstanbul'da seçim çalışmalarına yeniden başlayacaklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla milletvekillerimiz hazır bu hızlarını almışken 'Ara vermeyelim, o şekilde devam edelim' diyoruz. AK Parti İl Başkanı olarak grubumuzun daha da gayretli olacağına, dünyanın Türkiye'ye, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul'umuzun daha da gelişmesi için ellerinden gelen katkıyı sunacaklarına inanıyorum. Mazbatalarımızı alıyoruz, Ankara'ya gidiyoruz ama hemen İstanbul'a gelip çalışmalara devam ediyoruz."

Konferans salonundaki törene AK Parti İstanbul milletvekilleri Hasan Turan, Müşerref Pervin Tuba Durgut, Hulusi Şentürk, Mustafa Hulki Cevizoğlu, Tuğba Işık Ercan, İsmail Erdem, Yahya Çelik, Behiye Eker, Serkan Bayram, Ümmü Gülşen Öztürk, Azmi Ekinci, Nurettin Alan, Halit Yerebakan, Rabia İlhan, Mustafa Demir, İsmail Emrah Karayel, Zafer Sırakaya, Büşra Paker, Sevan Sıvacıoğlu, Derya Ayaydın, Adem Yıldırım, Sena Nur Çelik, Cüneyt Yüksel, Halis Dalkılıç, Rümeysa Kadak, Oğuz Üçüncü, Şamil Ayrım, Seda Gören Bölük, Nilhan Ayan, Yıldız Konal Süslü, Şengül Karslı ve Yücel Arzen Hacıoğulları mazbatalarını İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı ve İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ramazan Seçkin'in elinden aldı.

Törene aileleriyle katılan vekiller mazbatalarını aldıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törenin ardından milletvekillerine konferans salonu girişindeki fuaye alanında AK Parti İl Başkanlığı tarafından kokteyl verildi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da aralarında bulunduğu bazı milletvekillerinin, vekilleri aracılığıyla mazbatalarını aldıkları öğrenildi.

