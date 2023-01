AK Parti İstanbul Tanıtım ve Medya Başkanları bir araya geldi

Kağıthane Belediyesi Kültür Merkezi'nde AK Parti İstanbul İl Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından, "39 İlçe 3 Kademe Tanıtım ve Medya Başkanları İstişare ve Planlama Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul Tanıtım ve Medya'dan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Halime Kökçe, Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 39 ilçe 3 Kademe Tanıtım ve Medya Başkanları katıldı.

Selamlama konuşması yapan İl Başkanı Kabaktepe, "Seçim sürecine en çok katkı sunan birimlerimizden biri de hiç şüphesiz tanıtım ve medya birimlerimizdir. Gayretlerinizin, çabalarınızın her zaman farkındayız. Şunu hiç bir zaman unutmayınız ki hiç bir şey bitmiş değildir, her şey oluş halindedir. O yüzden bir iş yapılırken veya yapılmışken onu nasıl daha iyi, daha etkili anlatabiliriz noktasında üretkenliğinizi yitirmeyin. Sözün tesir gücünü artırmak noktasında sizin üretkenliğinize, bakış açınıza, fikirlerinize her zaman ihtiyacımız var" dedi.

Her dönemin algı ve yönteminin değiştiğini belirten Kabaktepe, "Bu dönem; gözün, kulağı ve sesi geçtiği bir dönem. Yani insanlar gördüklerine, duyduklarından daha çok inanıyor. Dilin tesiri azaldı, gözün tesiri yükseldi. İşte bu nedenle gözün tesir gücüne etki edecek, kulağa ve kalbe de hitap edecek dili geliştirmek sizin desteğinizle olacak. Bunu en iyi şekilde başarabilmek için her gün, dünden daha çok çalışmalıyız" diye konuştu.

"BUGÜN BURADA YOLUMUZA FENER OLACAK YENİ FİKİRLERİN ÇIKACAĞINA İNANIYORUM"



Özgün içerikler üretilmesinin önemine vurgu yapan İl Başkan Yardımcısı Halime Kökçe ise, "39 ilçemizden toplantımıza katılım sağlayan 3 Kademe Tanıtım ve Medya Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. İletişim, en zor ama en güzel işlerden biri. Bugüne kadar el birliğiyle pek çok zorluğun üstesinden geldik. Yeni başarılara, güzel işlere, özgün içeriklere yine güç birliği yaparak imza atacağız. İl Başkanımızın da ifade ettiği gibi hepinizin fikri, önerisi çok kıymetli. Bu toplantımızın amacı da zaten bu. Bugün burada yolumuza fener olacak yeni fikirlerin çıkacağına inanıyorum. Çünkü iletişim, başarıya giden yolun en güçlü feneridir. Daha çok çalışacağız. 2023 seçimlerinden de alnımızın akıyla çıkacağız inşallah." dedi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de, "Tanıtım ve medya birimlerimiz, vatandaşlarımızla aramızdaki en önemli iletişim köprüsüdür. Yaptığımız işleri, icraatları, hayata geçireceğimiz projeleri en etkili şekilde duyurmamızı, anlatmamızı sağlama misyonunu icra etmektedir. Bu nedenle medya ve iletişimi her zaman önemsiyoruz. Özellikle 2023 seçimlerine gittiğimiz süreçte sizin heyecanınız, enerjiniz, gücünüz bizim de gücümüze güç katacaktır" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Gazeteci Erem Şentürk ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen birer konuşma yaptı ve katılımcıların sorularını cevaplandırdı.