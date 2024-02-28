AK Parti İstanbul'dan Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 28 Şubat hakkında açıklama

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından 28 Şubat barbesine dikkat çekmek için 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapıldı. İstanbul İl Başkanlığındaki açıklamayı AK Parti İstanbul İnsan Hakları Birim Başkanı Burcu Özer Günaydın okudu. AK Parti İstanbul İnsan Hakları Birim Başkanı Burcu Özer Günaydın "27 yıl önce silahlı cunta tarafından, sözde irtica tehdidiyle bütün bir ülkeyi çevrelemeye çalışmak, toplumun çeşitli kesimlerini vesayet ideolojisinin elinde rehin tutmak, insanlık onuruna, akıl ve mantık ilkelerine deli gömleği giydirmek üzere gerçekleştirilen 28 Şubat darbesi insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Failleri tarafından "1000 yıl sürecek" yaklaşımıyla savunulan bu karanlık girişimin değil bin, on yıl bile sürememiş olması vesayetçilerin hukuksuzluğunun, kirli hesaplarının net bir göstergesidir. İslami kimliğe duydukları derin öfkeyi, sistematik ve kanun dışı vahşi bir militarist dayatmayla dışa vuran darbeciler aldıkları anti-demokratik MGK kararlarıyla dönemin iktidarına darbe vurmuşlardı" dedi.

"DARBE DÖNEMLERİ 15 TEMMUZ İLE TARİHE GÖMÜLDÜ"

Günaydın "Yaşanan darbe süreciyle birlikte İslami kimliğe sahip olan toplumun büyük bir kesimi türlü yollarla kısıtlandı. Genç kızlar üniversitelere başörtüleri ile giremedi, kılık-kıyafetleri nedeniyle gençler eğitim haklarından mahrum bırakılarak ikna odaları eliyle inançlarından vazgeçmeye zorlandılar. Katsayı adaletsizliğiyle gençlerin istedikleri okulda eğitim almalarının önü kapatıldı. Kamu görevlilerinin eşleri başörtülü olduğu için fişlendi. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların; çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi temel hakları engellendi. Ülkesi için, milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi "Yeşil sermeye" adı altında kategorize edildi, ötekileştirildi" şeklinde konuştu.

Günaydın açıklamanın devamında "28 Şubat'ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına balans ayarı vermeye çalışanlar, aziz milletimiz tarafından kısa sürede balans ayarına uğradılar. Türkiye'ye sözde ayar vermeye kalkan, milletimizin elinden geleceğini, haklarını ve huzurunu alan karanlık darbe dönemleri, milletimizin 15 Temmuz gecesi verdiği mücadeleyle bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömüldü. Milletimizden aldığımız güç ve tarihin bize yüklediği sorumlulukla millet iradesini egemen kılma, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye Yüzyılı yolunda daha emin adımlarla yürüyor, 21 yıldır her şartta ve koşulda darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.