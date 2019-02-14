AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül: İzmirli vatanına kurşun sıkanla beraber olmaz

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partilerin adaylarının belirlenmesi sürecinde nereden talimat geldiğinin ortaya çıktığını belirtti. İzmirlinin buna tepkisini sandıkta göstereceğini ifade eden Şengül, şöyle konuştu:

"Adayları belirleyen iradenin bunlara verdiği talimat üzerine nasıl bir planın kurgulandığı açık bir şekilde netleşti. HDP Eş Genel Başkanı şunu çok iyi bilsin, İzmir milliyetçidir, vatanseverdir, kendi vatanına kurşun sıkanla beraber olmaz. Kendi kendilerini deşifre etmiş oldular. İnanıyorum ki önümüzdeki süreç içerisinde hoşgörülü, demokrasiden yana olan İzmir bunlara en güzel cevabı 31 Mart'ta sandıkta verecektir."

Sürekli barıştan, demokrasiden söz edenlerin silahlarını ellerinden bırakmadığını ve çocuk katili olduklarını aktaran Şengül, kendinden olmayanı ötekileştirenlerin barış ve demokrasiyle uzaktan yakından alakalarının olmadığının altını çizdi.

"AKIL HOCALARI BUNLARI İSTEDİĞİ GİBİ KULLANIYOR"

Şengül, HDP'nin başkalarının kuklası olduğunu ve onlardan aldıkları akılla bu açıklamaları yaptıklarını vurgulayarak "Bunların başlarındaki akıl hocaları istediği gibi bunları yönlendiriyor, aldıkları talimat üzerine bu açıklamayı yaptılar. Kürdistan diye bir yer mi var ? Türkiye'nin bir karış toprağına dokunamazlar, farklı isim dahi kullanamazlar, buna en fazla tepki İzmir'den çıkar, İzmirli gösterir." dedi.

CHP'ye oy veren kişilerin partinin üst yönetiminin kiminle birlikte olduğunu görmelerini isteyen Şengül, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız CHP'nin üst yönetiminin kimlerle beraber olduğunu, kimlerle pazarlık ettiğini çok iyi görsünler. Bunlar CHP'nin içerisine girip CHP'yi dönüştürmeye başladılar, CHP ile HDP aynı çizgiye gelirse şaşırmasınlar. Vatanını milletini seven CHP'li seçmenin ciddi bir hayal kırıklığı yaşadığına inanıyorum, özledikleri CHP'den şu anki CHP'nin çok uzaklaştığını da görüyorlar. Onlara da gerekli dersin kendi içerisinden verileceğine inanıyorum."

"BUNLARIN AMACI TÜRK DEVLETİNİ ZAYIFLATMAK"

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise seçim dönemine girilmesiyle ısrarla HDP, İYİ Parti ve CHP'nin birlikteliği ile İstanbul, Ankara ve İzmir'in aralarında paylaşıldığını ifade ettiklerini anımsatarak gün geçtikçe bunun açık bir şekilde ortaya çıktığını söyledi. Şahin, şunları kaydetti:

"Şer ittifakının yapması gereken şeyleri yapıyorlar, gayet normal bunlar. Biz bunlardan bunu bekliyorduk, hatta daha fazlasını bekliyoruz. Bizim söyleyeceğimiz iki şey var. Bir doğudaki kardeşlerimize sesleniyorum, bu bölücülerin sözlerine kanmasınlar. Batı'daki CHP'ye oy verecek kardeşlerimize sesleniyorum, bu bölücülerin sözlerine kanmasınlar. Bunların tamamı bölücü, şer ittifakı, zillet ittifakı, bunların kazanma ihtimali de asla yoktur. Amaçları bölmektir, amaçları Türk'ü durdurmaktır, Türk devletini zayıflatmaktır."