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AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül: Sayın Zeybekci’nin adaylığı için hiçbir engel yok

İYİ Parti, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin, 'Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili' görevinden istifa etmediğini iddia ederek adaylığının kabul edilmemesi için İzmir İl Seçim Kurulu'na başvurdu. İYİ Parti'nin bu girişimine AK Parti'den yanıt geçikmedi. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, partisinin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci’nin Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekilliği görevinden 30 Kasım 2018 itibariyle ayrıldığını ve yerel seçimlerde aday olmasına ilişkin hiçbir engelinin bulunmadığını söyledi.

  • Muammer Başkan / TürkMedya Ege Temsilcisi
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İYİ Parti’nin İl Seçim Kurulu’na yaptığı itiraza konu olan gerekçelerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Başkan Şengül, “Sayın Zeybekci, kamu görevlilerinin istifa etmeleri için belirlenen son tarih olan 1 Aralık 2018’den önce dilekçesini vererek, Ekonomi Politikaları Kurulu’ndaki görevinden ayrıldı. 31 Mart’taki yerel seçimde, Sayın Zeybekci’nin adaylığına engel oluşturacak en ufak bir durum söz konusu değildir” dedi.
 
İYİ PARTİ, CHP’NİN TAŞERONLUĞUNU YAPIYOR
 
Hiçbir doğruluğu olmayan bilgiler ortaya atılarak, İzmir halkında kafa karışıklığı oluşturulmak istendiğini belirten Başkan Şengül, “CHP’nin yanında bir sığıntı gibi duran İYİ Parti, aynı zamanda taşeronluk görevini de yerine getiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday bile göstermeyen İYİ Parti, tamamen gerçek dışı gerekçelerle İzmir’in aklını bulandırıyor. CHP’nin kuklası olan İYİ Parti’nin bu tavrını, İzmir halkı da sorguluyor ve açıkça görüyor. ‘Vatan’, ‘millet’, ‘adalet’ ve ‘hak’ gibi kavramları asla içselleştirmeyen bu zihniyet, seçimde en güzel cevabı İzmir’den alacak” dedi.

ENDİŞEYE KAPILDILAR

Başkan Şengül, şöyle devam etti:
 
“AK Parti olarak İzmir’in sorunlarının çözümü ve vatandaşlarımızın hak ettiği hizmete kavuşması için çalışıyoruz. İzmir halkı da bu samimiyeti görüyor. İzmir’de, AK Parti ve Sayın Nihat Zeybekci’ye olan teveccüh her geçen gün artıyor. Bu durumun, belli kesimleri endişeye soktuğu açıkça ortada. İzmir için söyleyecek tek sözü olmayanlar, tek kurtuluşu algı operasyonlarında görüyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, başarılı olmayacaklar. İzmir, yıllardır hayalini kurduğu belediyecilik anlayışına 31 Mart’ta AK Parti ile kavuşacak.”

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