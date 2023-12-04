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AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir'den kadınlara yerel seçim çağrısı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, yerel seçimlerde kadınlara her kademeden aday olmaları çağrısında bulundu.

AA4 Aralık 2023 Pazartesi 14:03 - Güncelleme:
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir'den kadınlara yerel seçim çağrısı
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Keşir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti olarak 20 yıldır kadının yerel siyasette varlığını ve kadınların hizmet üretmeye talip olmalarını önemsediklerini söyledi.

Siyasetin yerelde başladığına işaret eden Keşir, "Kadının yaşadığı sokağa, yaşadığı mahalleye siyaseten, yerel yönetici olarak hizmet üretmesini istiyoruz." dedi.

Ayşe Keşir, bunun muhtarlıkla başladığını, belediye meclis üyeliği, belediye başkanlığı şeklinde sıralandığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben her fırsatta çağrı yapıyorum. Her kademesi için, muhtarlıktan meclis üyeliği, belediye başkanlığına kadar, kadınlar lütfen talep etsinler, müracaat etsinler. Bu, ne yazık ki, toplum nezdinde biraz erkek işi gibi algılanıyor. Yerel siyaset aslında tam kadının işi. O sokağa, o mahalleye nasıl hizmet gidecek? Oradaki ihtiyaçlar ne? Çocukların ve ailelerin ihtiyaçları temelde kadınların elinin değmesi gereken konular."

Türkiye genelinde kadın meclis üyesi sayısını artırmak istediklerini vurgulayan Keşir, her 4 meclis üyesinden birinin kadın, birinin de genç olmasının AK Parti'nin temel politikası olduğunu, aday listeleri oluşturulurken bunu maksimum düzeyde korumaya çalıştıklarını söyledi.

Keşir, yerel seçim çalışmalarına kapsamında, Kadın Kolları Teşkilatı olarak illerdeki kadın meclis üyesi adaylarla ön tanışma yaparak, başvuruları değerlendirileceklerini anlattı.

AK Parti iktidarlarında devrim niteliğinde düzenlemeler yapıldığını ifade eden Keşir, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber, bütün AK Parti kadroları olarak, bizim büyük Türkiye idealimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' diye okuduğu meydan okumalarında, yerli savunma sanayi, büyüyen ekonomi, kadınlara, gençlere yönelik politikalar, eğitimde fırsat eşitliği gibi pek çok kalemde büyük Türkiye hayalini kadın, erkek omuz, omuza gerçekleştireceğiz. Nüfusun yarısını oluşturan kadınları mutlaka üretime dahil edeceğiz."

Keşir, "Türkiye Yüzyılı'nda, bu ikinci yüzyıla başladığımız günlerde, biz kadını potansiyel gücüyle büyük Türkiye'nin parçası yapmak istiyoruz. Bu bizim en büyük hayalimiz, bunu da inşallah geçen 20 yıllık politikaların üzerine inşa edeceğiz." dedi.

- "KADINA YÖNELİK ŞİDDET SIFIR OLANA KADAR"

Keşir, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kadın politikalarını kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi.

Kadına yönelik şiddetle mücadeledeki kararlılıklarını 21 yıl önceki seçim beyannamesinden itibaren ortaya koyduklarını, iktidarlarında da gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirdiklerini anlatan Keşir, kadına yönelik şiddet sıfır olana kadar çabalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Keşir kadını güçlendirmek için eğitim politikalarına da önem verdiklerine işaret ederek, "Kadına yönelik şiddet ya da toplumdaki diğer alanlardaki şiddet sadece yasal düzenlemelerle kafi geleceğimiz durum ne yazık ki değil. Toplumsal farkındalık, eğitim hizmetleri, çocukların küçük yaşta çatışma çözümünü şiddetle değil iletişimle çözmesiyle ilgili pek çok unsur da söz konusu." şeklinde konuştu.

Ayşe Keşir, Aile Gençlik Fonu'nu kurulmasına da değinerek, aileyi güçlendirmeyi amaçladıklarını bildirdi. Parti olarak bireyin sağlıklı bir ailede topluma hazırlanabileceğine inandıklarını vurgulayan Keşir, "Ailenin güçlendirilmesi kadını zayıflatmaz, kadının güçlenmesi de aileyi aşağıya çekmez." ifadelerini kullandı.

  • AK Parti Kadın Kolları
  • lokal seçimler
  • kadın adaylar

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