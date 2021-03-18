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AK Parti Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu'nu oluşturdu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) belirledi.

AA18 Mart 2021 Perşembe 09:14 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 09:15
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Keşir, sosyal medya hesabından Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nin ardından belirlenen MYK üyelerine ilişkin bilgileri paylaştı.

Buna göre, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Fatoş Gürkan, Teşkilat Başkanı Emine Yavuz Gözgeç, Seçim İşleri Başkanı Havva Sibel Söylemez, Tanıtım ve Medya Başkanı Nilgün Ök, Dış İlişkiler Başkanı Fatma Ataseven, Sosyal Politikalar Başkanı Pınar Doğan Aksoy, Yerel Yönetimler Başkanı Oya Eronat, Ekonomi İşleri Başkanı Ayşegül Eren Özdemir, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Ayten Aydın, İnsan Hakları Başkanı Ayşe Nevin Sert, Mali ve İdari İşler Başkanı Nazan Aktaş Gökşin, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Burcu Gökalp, AR-GE Başkanı Züleyha Karademir ile Genel Sekreter Aslı Eren oldu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nin ardından ilk Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün parti genel merkezinde yapılmıştı.

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