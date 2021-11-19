AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Kılıç için TBMM'de cenaze töreni

AA 19 Kasım 2021 Cuma 12:13 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 12:14

TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önündeki törene, Kılıç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup başkanvekilleri Cahit Özkan, Mustafa Elitaş, Mahir Ünal ve Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP Grup başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç, MHP Grup başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM İdare Amiri Alpay Özalan, bazı eski bakanlar, milletvekilleri ile Meclis personeli katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, törende yaptığı konuşmada, "Bir arkadaşımızı, dostumuzu kaybetmenin ızdırabı, üzüntüsü içindeyiz. Sözleri ve üslubu ile nezaket içerisinde bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin. Ölüm hepimiz için hayatın bir gerçeği. Cenabıhak ölümü de hayatı da yaratmıştır. Kederli ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Cenaze töreni öncesinde katılımcılara, Kılıç'ın fotoğrafının yer aldığı yaka kartı dağıtıldı.

Tören programının sunulmasının ardından başlayan cenaze töreninde, Kılıç'ın biyografisi okundu. Saygı duruşunda bulunuldu, Kılıç için dua edildi, Kılıç'ın yakınları taziyeleri kabul etti.

Kılıç'ın cenazesi, Kahramanmaraş Merkez Abdülhamit Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Onikişubat Cüceli Köyü'nde defnedilecek.