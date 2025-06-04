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Güncel

AK Parti, kendi belediyeleri için bayram genelgesi yolladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti'li belediyelere Kurban Bayramı'nda dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin genelge yolladı.

AA4 Haziran 2025 Çarşamba 13:57 - Güncelleme:
AK Parti, kendi belediyeleri için bayram genelgesi yolladı
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Mustafa Demir imzalı genelgede, Kurban Bayramı'nın, paylaşmanın, dayanışmanın ve fedakarlığın bayramı olduğu hatırlatıldı.

"Belediyelerimizin, vatandaşlarımızın huzur içerisinde bayram geçirmesi adına gereken özveriyi göstereceklerine olan güvenimiz tamdır." ifadeleri kullanılan genelgede, şunlar kaydedildi:

"Kurban satış yerlerinden girişte ve çıkışta, kurbanlık hayvanların kulak küpesi, pasaportu ve veteriner sağlık raporu kontrol edilmeli, belirlenen kurban kesim yerlerinde kesim yapılması sağlanmalıdır. Kurban kesim alanlarının hijyen standartlarına uygun olmasına dikkat edilmeli, çevresel hassasiyetler göz önünde bulundurularak atıklar ivedilikle ortadan kaldırılmalı, kesim alanları anlık olarak dezenfekte edilmelidir. Hayvanlara eziyet edilmemesi için gerekli tedbirler mutlak surette alınarak belediye mensuplarımız, bu süreçte ihtiyaç sahibi kardeşlerimize gereken ihtimam ve desteği göstermelidirler."

  • AKParti
  • MustafaDemir
  • YerelYönetimler

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