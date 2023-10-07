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AK Parti kongresine özel şarkı ve klip! Beğeni yağdı

AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne özel klip ve şarkı hazırlandı.

AA7 Ekim 2023 Cumartesi 15:38 - Güncelleme:
AK Parti kongresine özel şarkı ve klip! Beğeni yağdı
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AK Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşılan klip, Bozlak ile başlıyor, Urfa Divanı ve Abdurrahim Karakoç'un "İsmailce" olarak da anılan İncitme şiiriyle devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da klipte şiirden bir bölüm okuyor.

Klipte "Nahnü kasemnada taksimde Mevla, bu noksan kısmeti bana mı verdin" sözlerini içeren bozlak, Esra Abay tarafından, "Asaf'ın mikdarını bilmez Süleyman olmayan, bilmez insan kadrini alemde insan olmayan" sözlerini içeren Urfa Divanı ise Ali Akyol tarafından seslendirildi.

Abdurrahim Karakoç'un İncitme şiirinden dizelerin yer aldığı bölümü Azerbaycanlı şarkıcı Azerin ile Yücel Arzen seslendirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı şiirden dizeler okudu.

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