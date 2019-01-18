Ak Parti Konya ilçe belediye başkan adayları 2019 isim listesi Ak Parti MHP adayları hangi il ve ilçelerde kimler olacak

Ak Parti Konya ilçe belediye başkan adayları 2019 isim listesinde kimler var? AK Parti Kütahya ilçe belediye başkan adayları kimler olacak? Siverek Ak Parti belediye başkan adayı belli oldu mu? Kütahya, Yozgat, Ankara Keçiören, Hatay, Adana, Ceylanpınar, Birecik, Ordu, Samsun ve Viranşehir Ak Parti belediye başkan adayı isim listesi açıklandı mı? sorularına yanıt aranıyor. Ak Parti MHP belediye başkan adayları isim listeleri açıklanmaya devam ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerde, AK Parti’nin Konya Belediye Başkan adayları 18 Ocak Cuma (bugün) açıklanacak. İşte Ak Parti Konya ilçe belediye başkan adayları isim listesi



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayını 27 Kasım 2018 tarihinde mevcut Başkanı Uğur İbrahim Altay olduğunu açıklamıştı.

Konya’nın merkez ve taşra ilçe başkan adaylarının kim olacağı ise merakla bekleniyordu. AK Parti İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, AK Parti Konya İlçe Belediye Başkan adaylarının 18 Ocak’ta düzenlenecek program ile açıklanacağı duyuruldu.

İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, AK Parti’den aday gösterilecek İlçe Belediye Başkan adayları, AK Parti Grup Başkan Vekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın açıklayacağı söyledi.

Turan, 18 Ocak Cuma günü, Selçuklu Spor Salonu’nda saat 14.30’da düzenlenecek program ile başkan adaylarını açıklayacak.

2019 YEREL SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Yerel seçim, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak.

SAKARYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

AK Parti'nin Sakarya'daki 15 ilçe belediye başkan adayları alfabetik sıraya göre şöyle:

Adapazarı: Mutlu Işıksu

Akyazı: Bilal Soykan

Arifiye: İsmail Karakullukçu

Erenler: Fevzi Kılıç

Ferizli: İsmail Gündoğdu

Geyve: Murat Kaya

Hendek: Ali Kemal Sofu

Karapürçek: Orhan Yıldırım

Karasu: İshak Sarı

Kaynarca: Murat Kefli

Kocaali: Ahmet Acar

Pamukova: Cevat Keser

Sapanca: Özcan Özen

Serdivan: Yusuf Alemdar

Söğütlü: Koray Oktay Özten

- Toplantıda, MHP'nin açıklanan belediye başkan adayının ismi:

Taraklı: İbrahim Pilavcı

KOCAELİ İLÇE ADAYLARI AÇIKLANDI

İlçe Belediye Başkan Adayları Tam Listesi:



İzmit Belediyesi: Sibel Gönül



Başiskele Belediyesi: Yasin Özlü



Derince Belediyesi: Zeki Aygün



Gebze Belediyesi: Zinnur Büyükgöz



Gölcük Belediyesi: Ali Yıldırım Sezer



Kandıra Belediyesi: Adnan Turan



Çayırova Belediyesi: Bünyamin Çiftçi



Darıca Belediyesi: Muzaffer Bıyık



Kartepe Belediyesi: Mustafa Kocaman



Dilovası Belediyesi: Hamza Şayır



Körfez Belediyesi: Şener Söğüt



Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ise bir kez daha aday gösterilecek.

TRABZON İLÇE ADAYLARI AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan listeye son şekli verdi. Cumhur İttifakı kapsamında Şalpazar'ı ve Çarşıbaşı'ndan aday çıkarılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı isimleri AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, tek tek arayarak başkan adayı olduklarını tebliğ etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Ocak'ta Trabzon’da katıldığı aday tanıtım törenide isim listesini resmen açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trabzon ilçe belediye başkan adayları için onayladığı liste şu şekilde;

AKÇAABAT Ak Parti Belediye Başkan adayı, Osman Nuri Ekim

ARAKLI Ak Parti Belediye Başkan adayı, Recep Çebi

ARSİN Ak Parti Belediye Başkan adayı, Sait Gürsoy

BEŞİKDÜZÜ Ak Parti Belediye Başkan adayı, Harun Demirci

DERNEKPAZARI Ak Parti Belediye Başkan adayı, Mehmet Aşık

DÜZKÖY Ak Parti Belediye Başkan adayı, Yılmaz Ankara

ÇAYKARA Ak Belediye Başkan adayı, Hanefi Tok

HAYRAT Ak Parti Belediye Başkan adayı, Salih Öztel

KÖPRÜBAŞI Ak Parti Belediye Başkan adayı, Ali Aydın

MAÇKA Ak Parti Belediye Başkan adayı, Koray Koçhan

OF Ak Parti Belediye Başkan adayı, Salim Salih Sarıalioğlu

ORTAHİSAR Ak Parti Belediye Başkan adayı, Ahmet Metin

Genç SÜRMENE Ak Parti Belediye Başkan adayı, Rahmi Üstün

TONYA Ak Parti Belediye Başkan adayı, Osman Beşel

VAKFIKEBİR Ak Parti Belediye Başkan adayı, Muhammet Balta

YOMRA Ak Parti Belediye Başkan adayı, İbrahim Sağıroğlu

MHP TRABZON İLÇE BELEDİYE ADAYLARI

Çarşıbaşı - Mümin Nuhoğlu

Şalpazarı - Refik Kurukız



HANGİ İLLERDE ADAY GÖSTERİLMEYECEK?



Cumhur İttifakı'nı yerel seçime taşıyan AK Parti ile MHP'nin hangi illerde ittifak yapacağı, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı görüşmenin ardından netleşmeye başladı. Buna göre, AK Parti İstanbul dışında bugüne kadar açıklamadığı 6 ilden 4'ünün il belediyesinde aday göstermeyecek. Bu iller, Adana, Osmaniye, Mersin ve Manisa. AK Parti Muğla ve Aydın'da ise aday gösterecek. MHP ise İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Denizli, Muğla ve Aydın'da büyükşehir belediyesine aday göstermeyecek.

AK PARTİ İZMİR İLÇE ADAY İSİM LİSTESİ

İzmir Genel Belediye Başkan adayı: Nihat Zeybekci

AK Parti MHP İzmir ilçe adayları listesi şöyle:



Balçova: Evrim Özen



Bayındır: Uğur Demirezen



Bayraklı: Ali Aslan



Bergama: Hakan Koştu



Beydağı: Ogün Asil Aydoğdu



Bornova: Reşat Gençtürk



Buca: Mustafa Arslan



Çiğli: Okan Korkmaz



Güzelbahçe: Burcu Dereci



Karabağlar: Bilal Doğan



Karaburun: Ferhan Eroğlu



Karşıyaka: Ayda Maç



Kemalpaşa: Arif Uğurlu



Kınık: Sadık Doğruer



Kiraz: Saliha Özçınar



Konak: Melek Eroğlu



Menderes: Bülent Soylu



Menemen: Durmaz Bayraktar



Ödemiş: Münir Bezmez



Seferihisar: Hamit Nişancı



Selçuk: Osman Başterzi



Tire: Selman İçelli



Torbalı: Adnan Yaşar Görmez



Urla: Adıgüzel Demirel



Aliağa: Serkan Acar (MHP)



Çeşme: Sema Aydın (MHP)



Dikili: Buğra Akın (MHP)



Foça: Serdar Mersin (MHP)



Narlıdere: Süleyman Kocabıyık (MHP)

İşte AK Parti'nin İstanbul'un ilçelerindeki adayları:

İstanbul Genel Başkan adayı Bİnali Yıldırım seçildi



Adalar - Özlem Öztekin Vural



Arnavutköy - Ahmet Haşim Baltacı



Ataşehir - İsmail Erdem



Avcılar - İbrahim Ulusoy



Bağcılar - Lokman Çağrıcı



Bahçelievler - Hakan Bahadır



Bakırköy - Mehmet Umur



Başakşehir - Yasin Kartoğlu



Bayrampaşa - Atilla Aydıner



Beykoz - Murat Aydın



Beylikdüzü - Mustafa Necati Işık



Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız



Büyükçekmece - Mevlüt Uysal



Çatalca - Mesut Üner



Çekmeköy - Ahmet Poyraz



Esenler - Mehmet Tevfik Göksu



Esenyurt - Azmi Ekinci



Eyüp Sultan - Deniz Köken



Fatih - Ergün Turan



Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta



Güngören - Bünyamin Demir



Kadıköy - Özgül Özkan Yavuz



Kağıthane - Mevlüt Öztekin



Kartal - Ebubekir Taşyürek



Küçükçekmece - Temel Karadeniz



Pendik - Ahmet Cin



Sancaktepe - Şeyma Döğücü



Sarıyer - Salih Bayraktar



Sultanbeyli - Hüseyin Keskin



Sultangazi - Abdurrahman Dursun



Şile - İlhan Ocaklı



Tuzla - Şadi Yazıcı



Şişli - Nihal Yıldırım



Ümraniye - İsmet Yıldırım



Üsküdar - Hilmi Türkmen



Zeytinburnu - Ömer Arısoy



3 ilçede Cumhur İttiffakı

Beşiktaş - Serkan Toper



Maltepe - Ahmet Baykan



Silivri - Volkan Yılmaz

AK PARTİ İL İL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI



Ağrı - Savcı Sayan



Aksaray - Evren Dinçer



Bilecik -Nihat Can



Erzincan -Cemalettin Başsoy



Edirne – Koray Uymaz



Iğdır – Adil Aşırım



Isparta – Şükrü Başdeğirmen



Kars – Ensar Erdoğdu



Kırşehir – Yaşar Bahçeci



Kütahya – Ahmet Sami Kutlu



Siirt – Ali İlbaş



Tunceli – Gökhan Arslan



Van – Necdet Takva



Zonguldak - Ömer Selim Alan



Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki,



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz



Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı



Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler



İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci



Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Uğur İbrahim Altay



Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Vejdi Kahraman



Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu.



Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek



Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan



Çanakkale Belediye Başkan adayı Ayhan Gider



Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Boz



Çorum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşgın



Karaman Belediye Başkan adayı Mahmut Sami Şahin



Muş Belediye Başkan adayı Feyat Asya



Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın



Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse



Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin



Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu.



AK Parti Amasya Belediye Başkan adayı Cafer Özdemir



Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Türel



Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe



Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş



Erzurum Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin



Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen



Denizli Belediye Başkan adayı Osman Zolan



Diyarbakır Belediye Başkan adayı Cumali Atilla



Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş



Kırıkkale Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı



Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu



Bilecik Valisi Tahir Büyükakın Kocaeli'den, Van Valisi Murat Zorluoğlu Trabzon'dan, Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim Hakkari'den aday gösterildi.



Uşak'ta İl Başkanı Mehmet Çakın'a belediye başkanlığı yolunu açan AK Parti, Yozgat'ta Celal Köse'yi, Hatay'da İbrahim Güler'i, Bayburt'ta Fatih Yumak'ı, Giresun'da Aytekin Şenlikoğlu ile Yalova'da Yusuf Ziya Öztabak'ı aday gösterdi.



AK Parti Bartın merkez ilçe başkanı Yusuf Ziya Aldatmaz'ı da Bartın belediye başkan adayı olarak açıkladı.



MHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI MI?



MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, partinin, MHP Genel Merkezi Seçim Komisyonu'nun değerlendirmesi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayının ardından, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde, 9'u il ve 41'i ilçe olmak üzere toplam 50 adayın kesinleştiğini bildirdi.



Açıklamaya göre, Çankırı'da İsmail Hakkı Esen, Erzincan'da Bekir Aksun, Giresun'da Hasan Yılmaz, Kastamonu'da Galip Vidinli, Kars'ta Çetin Nazik, Kırşehir'de Onur Köksal, Kütahya'da Alim Işık, Nevşehir'de Filiz Kılıç, Zonguldak'ta Hamdi Ayan belediye başkan adayı gösterildi.



MHP'den açıklanan ilçe belediye başkan adaylarının isimleri ise şöyle:



Afyonkarahisar Emirdağ İlçesi Belediye Başkan adayı Uğur Serdar Kargın. Afyonkarahisar İhsaniye İlçesi Belediye Başkan adayı Şaban Çabuk.



Aksaray Ortaköy İlçesi Belediye Başkan adayı Mahmut Ütük.



Amasya Hamamözü İlçesi Belediye Başkan adayı Fatih Bayrakdar. Amasya Merzifon İlçesi Belediye Başkan adayı Hüseyin Saka. Amasya Taşova İlçesi Belediye Başkan adayı Süleyman Torun.



Artvin Kemalpaşa İlçesi Belediye Başkan adayı Erhan Şahin.



Bayburt Aydıntepe İlçesi Belediye Başkan adayı Haşim Şentürk.



Bilecik Gölpazarı İlçesi Belediye Başkan adayı Murat Er. Bilecik Pazaryeri İlçesi Belediye Başkan adayı Haluk Filizli. Bilecik Yenipazar İlçesi Belediye Başkan adayı İlhan Özden.



Çankırı Ilgaz İlçesi Belediye Başkan adayı Arif Çayır.



Çorum Laçin İlçesi Belediye Başkan adayı Ünal Gevşek.



Düzce Cumayeri İlçesi Belediye Başkan adayı Mustafa Koloğlu.



Düzce Gümüşova İlçesi Belediye Başkan adayı Muhayrem Tozan.



Erzincan Kemah İlçesi Belediye Başkan adayı Osman Kemal Aslan. Erzincan Refahiye İlçesi Belediye Başkan adayı Cevdet Çınar. Erzincan Tercan İlçesi Belediye Başkan adayı Mehmet Yılmaz.



Giresun Çamoluk İlçesi Belediye Başkan adayı Fatih Düz. Giresun Doğankent İlçesi Belediye Başkan adayı Haşim Birol Tekin. Giresun Espiye İlçesi Belediye Başkan adayı Tuğrul Yanıkoğlu. Giresun Görele İlçesi Belediye Başkan adayı Ertuğrul Melikoğlu. Giresun Tirebolu İlçesi Belediye Başkan adayı Fikri Şen.



Karaman Kazımkarabekir İlçesi Belediye Başkan adayı Recep Boyacıoğlu.



Kars Arpaçay İlçesi Belediye Başkan adayı Erdal Mert. Kars Kağızman İlçesi Belediye Başkan adayı Nevzat Yıldız.



Kastamonu Ağlı İlçesi Belediye Başkan adayı Şahin Çolak. Kastamonu Bozkurt İlçesi Belediye Başkan adayı Bozkurt Ekeş. Kastamonu Devrekani İlçesi Belediye Başkan adayı Mümtaz Aliustaoğlu. Kastamonu İnebolu İlçesi Belediye Başkan adayı Engin Uzuner.





Kırıkkale Yahşihan İlçesi Belediye Başkan adayı Osman Türkyılmaz. Kırıkkale Bahşılı İlçesi Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Bişkin. Kırıkkale Balışeyh İlçesi Belediye Başkan adayı Mustafa Şen. Kırklareli Demirköy İlçesi Belediye Başkan adayı Muhlis Yavuz. Kırklareli Pınarhisar İlçesi Belediye Başkan adayı Nedim Bars. Kırklareli Vize İlçesi Belediye Başkan adayı Sedat Balkı.



Kırşehir Akçakent İlçesi Belediye Başkan adayı Ahmet Bozkurt. Kırşehir Akpınar İlçesi Belediye Başkan adayı Ramazan Atalay. Kütahya Domaniç İlçesi Belediye Başkan adayı Sahvet Ertürk.



Kütahya Dumlupınar İlçesi Belediye Başkan adayı Niyazi Tezcan. Kütahya Pazarlar İlçesi Belediye Başkan adayı Cavit Erdoğan.



DAHA ÖNCE AÇIKLANAN ADAYLAR



Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız halen başkan olan Cengiz Ergün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Prof. Dr. Serdar Sevimli Genel Başkanımızın onayıyla aday olarak kabul edilmiştir.



Bartın Belediye Başkan adayımız halen Belediye Başkanı olan Cemal Akın, Isparta Belediye Başkan adayımız halen Belediye Başkanı olan Yusuf Ziya Günaydın, Osmaniye Belediye Başkan adayımız halen Belediye Başkanı olan Kadir Kara, Karabük Belediye Başkan adayımız da halen başkan olan Rafet Vergili olarak tespit edildi.