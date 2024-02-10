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Güncel

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a silahlı saldırı

AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkanı adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Murat Kurum, 'Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek' dedi. İçişleri Bakanlığı 1 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili tahkikat başlatıldığını bildirdi. Bakan Tunç, 'Saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir' dedi.

10 Şubat 2024 Cumartesi 18:07 - Güncelleme:
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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları kapmasında katıldığı bir dernek toplantısında uzun namlulu silahlarla saldırı meydana geldi. Dernek binası önünde meydana gelen saldırıda 1 kadın yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, geniş çaplı inceleme başlatıldı.

MURAT KURUM: TEHDİTLER BİZİ ASLA VE ASLA YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEYECEK

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum sosyal medyadan olayla ilgili yaptığı açıklamada "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun. Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!" ifadelerine yer verdi.

GENİŞ ÇAPLI TAHKİKAT BAŞLATILDI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum" denildi.

BAKAN TUNÇ: SALDIRGANLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR

Bakan Tunç, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.

CEVDET YILMAZ: MENFUR SALDIRIYI LANETLİYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen menfur saldırıyı lanetliyor, insanlık dışı saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Demokrasimize, birlik ve beraberliğimize yönelik gerçekleştirilen bu saldırı ile ilgili soruşturmalar derhal başlatılmıştır. Suçluların en kısa sürede bulunacağına inanıyorum. Küçükçekmece Başkan Adayımız Aziz Yeniay'a, ekibine ve tüm teşkilatımıza geçmiş olsun" dedi.

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