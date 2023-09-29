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AK Parti mahalle seçim ofisine saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi

Çanakkale'de AK Parti'nin Seçim İrtibat Ofisine taşlı saldırı gerçekleştiren şüpheli, adliyeye sevk edildi.

IHA29 Eylül 2023 Cuma 18:22 - Güncelleme:
AK Parti mahalle seçim ofisine saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi
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Çanakkale'de Atatürk Caddesi üzerindeki Cevatpaşa Mahallesi ve İsmetpaşa Mahallesi Seçim İrtibat Ofisine saat 07.30 sıralarında taşlı saldırı gerçekleştirildi. Taşlı saldırı sonrası Seçim İrtibat Ofisinin camı kırıldı. Ofise gelen parti görevlileri camın kırık olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis saldırıyı gerçekleştiren bisikletli kişiyi kamera kayıtlarından tespit etti.

Şüpheli S.E., Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Saldırıyı gerçekleştirdiği sırada alkollü olduğu belirlenen S.E. şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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