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AK Parti Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı'dan yeni parti iddialarına cevap: 18 yıldır bu senaryoları dinliyorum

AK Parti Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı, bir televizyon yayında 'Seçimlerden sonra Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan bu isimler etrafında bir ya da iki yeni siyasi parti kurulacağı iddiaları konuşulur oldu bugünlerde. AK Parti yönetiminde ne konuşuluyor? Ciddi ciddi böyle bir şey bekleniyor mu?' sorusuna cevap verdi. 18 yıldır bu iddialardan duyduğunu belirten Bostancı, gerçekliğin farklı olduğunu söyledi.

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AK Parti Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı, katılıdğı bir canlı yayında soruları yanıtladı. Bostancı, son günlerde Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan etrafında dönen yeni parti iddialarını da yanıtladı.

"18 YILDIR SENARYOLARI DİNLİYORUM"

Bol miktarda senaryonun ortaya çıktığı alanlardan birisi magazin dünyası diğeri de siyaset diyen Bostancı, "Siyasette de senaryo çok, gerçeklik ne derseniz farklı. AK Parti 2001'de kuruldu 2019 yılındayız 18 yıldır bu senaryoları dinliyorum." dedi. 

Bostancı sözlerini şöyle tamamladı: Bir dönem 'O ayrılıyor bu ayrılıyor, başka bir parti çıkacak, AK Parti'nin içinden yeni başkaldırılar var...' Bunların hiçbirisi işe yaramadı. Bu aynı zamanda Türkiye siyasetine ilişkin farklı bir durumu gösteriyor o da şu; Türkiye siyasetinde AK Parti dışında farklı bir gelişme sağlanabilme imkanı yine AK Parti'nin kendi içinden aranıyor.''

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