İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2021 Perşembe / 6 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,9199
  • EURO
    11,3903
  • ALTIN
    591.983
  • BIST100
    1638.18
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti Mersin Milletvekili Taşkın: Türkiye ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü
Güncel

AK Parti Mersin Milletvekili Taşkın: Türkiye ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Türkiye'nin, ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sırada yer aldığını söyledi.

AA11 Kasım 2021 Perşembe 15:08 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 15:08
ABONE OL

Taşkın, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ormanlarını bilinçsizce tüketen toplumların, sadece bugünlerini değil geleceklerini de yok ettiğini belirtti.

Türkiye'nin ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sırada yer aldığına dikkati çeken Taşkın, "Dünyada orman varlığı azalırken, Türkiye orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biri olmuştur. 2002 yılında 20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı 2 milyon hektar artırarak, 22,8 milyon hektara ulaştırdık. Cumhuriyet tarihinin en büyük milli ağaçlandırma seferberliğini başlattık. Yaptığımız ağaçlandırma ve iyileştirme çalışmaları ile ülkemizi orman varlığı bakımından 26'ncı sıraya yükselttik. Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar toplamda 7 milyar fidanın toprakla buluşmasını sağlamaktır." diye konuştu.

Taşkın, Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadelede insansız hava araçları başta olmak üzere, son teknolojilerden yararlanıldığını, ormanların 7 gün, 24 saat gözetildiğini aktardı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.