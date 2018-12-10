2019 Belediye başkan adayları son dakika hangi isimler var Ak Parti MHP CHP belediye başkan adayları isim tam liste
Ak Parti MHP CHP belediye başkan adayları isim tam liste belli oldu mu? 2019 Belediye başkan adayları son dakika hangi isimler var? soruların yanıtları merak konusu olurken; Ak Parti il ilçe belediye başkan adayları isim listesi, MHP il ilçe belediye başkan adayları isim listesi ve CHP il ilçe belediye başkan adayları isim listesi ile ilgili ayrıntıları bu haberimizde derledik. 2019 yerel seçim öncesi AK Parti, MHP, CHP il ilçe belediye başkan adayları isim listesi araştırılmaya devam ediyor. Bilindiği üzere yerel seçimler 2019 yılında 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Heyecanla beklenen yerel seçim öncesi Ak Parti MHP CHP belediye başkan adayları listesinde yer alan isimler ile ilgili ayrıntılar belli oldu. 31 Mart 2019'a yapılacak yerel seçimlere doğru partilerin adayları önemli ölçüde netleşiyor. Ak Parti 31 Mart yerel seçimleri için İstanbul hariç 74 belediye başkan adayını açıklandı. MHP, 12'si il olmak üzere 152 belediye başkanı adayını açıkladı. CHP, 8'i büyükşehir olmak üzere 212 seçim bölgesinde belediye başkan adaylarını belirledi. Türkiye’de mahalli idareler ile mahalle/köy muhtarlıkları ve ihtiyar heyetlerinin seçilmesi amacıyla 2972 sayılı yasanın sekizinci maddesi uyarınca, her beş yılda bir yapılan seçimlerde AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti muhtar adayı ve AK Parti belediye meclis üyesi adayları, CHP Belediye başkan aday adayı, CHP muhtar adayı, CHP belediye meclis üyesi adayı, MHP belediye başkan adayı, MHP muhtar adayı ve MHP belediye meclis üyesi adayları, isim tam listeleri en kısa sürede bu sayfada olacak. Ak Parti MHP CHP belediye başkan adayları son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.
Ak Parti MHP CHP belediye başkan adayları isim tam liste belli oldu mu? 2019 Belediye başkan adayları son dakika hangi isimler var? soruların yanıtları merak konusu olurken; Ak Parti il ilçe belediye başkan adayları isim listesi, MHP il ilçe belediye başkan adayları isim listesi ve CHP il ilçe belediye başkan adayları isim listesi ile ilgili ayrıntıları bu haberimizde derledik. 2019 yerel seçim öncesi AK Parti, MHP, CHP il ilçe belediye başkan adayları isim listesi araştırılmaya devam ediyor. Bilindiği üzere yerel seçimler 2019 yılında 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Heyecanla beklenen yerel seçim öncesi Ak Parti MHP CHP belediye başkan adayları listesinde yer alan isimler ile ilgili ayrıntılar belli oldu. 31 Mart 2019'a yapılacak yerel seçimlere doğru partilerin adayları önemli ölçüde netleşiyor. Ak Parti 31 Mart yerel seçimleri için İstanbul hariç 74 belediye başkan adayını açıklandı. MHP, 12'si il olmak üzere 152 belediye başkanı adayını açıkladı. CHP, 8'i büyükşehir olmak üzere 212 seçim bölgesinde belediye başkan adaylarını belirledi. Ak Parti MHP CHP belediye başkan adayları son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.
2019 YEREL SEÇİM NE ZAMAN?
2019 Türkiye yerel seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak ve Türkiye sınırları içindeki yerel yönetimlerin belirleneceği seçimdir.
Türkiye’de mahalli idareler ile mahalle/köy muhtarlıkları ve ihtiyar heyetlerinin seçilmesi amacıyla 2972 sayılı yasanın sekizinci maddesi uyarınca, her beş yılda bir yapılan seçimlerde AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti muhtar adayı ve AK Parti belediye meclis üyesi adayları, CHP Belediye başkan aday adayı, CHP muhtar adayı, CHP belediye meclis üyesi adayı, MHP belediye başkan adayı, MHP muhtar adayı ve MHP belediye meclis üyesi adayları, isim tam listeleri en kısa sürede bu sayfada olacak.
AK PARTİ 2019 YEREL SEÇİM BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İSİM LİSTESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimlerde partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı.
Adıyaman AK Parti belediye başkan adayı Süleyman Kılınç
AmasyaAK Parti belediye başkan adayı Cafer Özdemir
Antalya AK Parti belediye başkan adayı Menderes Türel
Ardahan AK Parti belediye başkan adayıYunus Baydar
Artvin AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Kocatepe
Bartın AK Parti belediye başkan adayı Yusuf Ziya Aldatmaz
Batman AK Parti belediye başkan adayı Murat Güneştekin
Bayburt AK Parti belediye başkan adayı Fatih Yumak
BitlisAK Parti belediye başkan adayı Nesrullah Tanğlay
Bolu AK Parti belediye başkan adayı Fatih Metin
Burdur AK Parti belediye başkan adayı Deniz Kurt
Bursa AK Parti belediye başkan adayı Alinur Aktaş
Denizli AK Parti belediye başkan adayı Osman Zolan
Diyarbakır AK Parti belediye başkan adayı Cumali Atila
Düzce AK Parti belediye başkan adayı Faruk Özlü
Elazığ AK Parti belediye başkan adayı Şahin Şerefoğulları
Erzurum AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Sekmen
Gaziantep AK Parti belediye başkan adayı Fatma Şahin
Giresun AK Parti belediye başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu
Gümüşhane AK Parti belediye başkan adayı Ercan Çimen
Hakkari AK Parti belediye başkan adayı Cüneyt Epcim
Kahramanmaraş AK Parti belediye başkan adayı Hayrettin Güngör
Karabük AK Parti belediye başkan adayı Burhanettin Uysal
Kastamonu AK Parti belediye başkan adayı Tahsin Babaş
Kayseri AK Parti belediye başkan adayı Memduh Büyükkılıç
Kırıkkale AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Saygılı
Kırklareli AK Parti belediye başkan adayı Burak Süzülmüş
Kilis AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Abdi Bulut
Kocaeli AK Parti belediye başkan adayı Tahir Büyükakın
Malatya AK Parti belediye başkan adayı Selahattin Gürkan
Nevşehir AK Parti belediye başkan adayı Rasim Arı
Niğde AK Parti belediye başkan adayı Emrah Özdemir
Ordu AK Parti belediye başkan adayı Hilmi Güler
Rize AK Parti belediye başkan adayı Rahmi Metin
Samsun AK Parti belediye başkan adayı Mustafa Demir
Sinop AK Parti belediye başkan adayı Ali Çöpçü
Şanlıurfa AK Parti belediye başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül
Şırnak AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Yarka
Tekirdağ AK Parti belediye başkan adayı Mestan Özcan
Yalova AK Parti belediye başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak
Ağrı Belediye Başkan adayı Savcı Sayan
Aksaray Belediye Başkan adayı Enver Dinçer
Bilecik Belediye Başkan adayı Nihat Can
Erzincan Belediye Başkan adayı Cemalettin Başsoy
Edirne Belediye Başkan adayı Koray Uymaz
Iğdır Belediye Başkan adayı Adil Aşırım
Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen
Kars Belediye Başkan adayı Ensar Erdoğdu
Kırşehir Belediye Başkan adayı Yaşar Bahçeci
Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu
Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş
Tunceli Belediye Başkan adayı Gökhan Arslan
Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva
Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan
Afyonkarahisar - Mehmet Zeybek
Ankara - Mehmet Özhaseki
Balıkesir - Yücel Yılmaz
Bingöl - Erdal Arıkan
Çanakkale - Ayhan Gider
Çankırı - Hüseyin Boz
Çorum - Halil İbrahim Aşkın
Eskişehir - Burhan Sakallı
Hatay - İbrahim Güler
İzmir - Nihat Zeybekci
Karaman - Mahmut Sami Şahin
Konya - Uğur İbrahim Altay
Mardin - Mehmet Vecdi Kahraman
Muş - Feyat Asya
Sakarya - Ekrem Yüce
Sivas - Hilmi Bilgin
Tokat - Eyüp Eroğlu
Trabzon - Murat Zorluoğlu
Uşak - Mehmet Çakın
Yozgat - Celal köse
MHP 2019 YEREL SEÇİM BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İSİM LİSTESİ
MHP, 31 Mart yerel seçimleri için 12'si il olmak üzere 152 belediye başkanı adayını daha açıkladı.
İşte 152 adayın isim listesi:
Afyonkarahisar Merkez Afyonkarahisar İL Fatih ÇETİNKAYA
Aksaray Merkez Aksaray İL Sefer ALKAN
Amasya Merkez Amasya İL Mehmet SARI
Bayburt Merkez Bayburt İL Hükmü PEKMEZCİ
Bilecik Merkez Bilecik İL Akın ATAKAN
Bingöl Merkez Bingöl İL Mehmet Ziya BUYANKARA
Bitlis Merkez Bitlis İL Mehmet YILMAZ
Edirne Merkez Edirne İL Recep KOZAN
Gümüşhane Merkez Gümüşhane İL Sabri VARAN
Iğdır Merkez Iğdır İL İsa Yaşar TEZEL
Yalova Merkez Yalova İL Murat ASLANHAN
Yozgat Merkez Yozgat İL Mehmet ERDEMİR
Adıyaman Besni Çakırhüyük BELDE Miktat ÇETİN
Afyonkarahisar Çay Çay İLÇE Hüseyin ÇAĞRI
Afyonkarahisar Çay Pazarağaç BELDE Adem BULUT
Afyonkarahisar İhsaniye Kayıhan BELDE Ömer ŞAHİN
Afyonkarahisar Kızılören Kızılören İLÇE Alİ EROL
Afyonkarahisar Merkez Çıkrık BELDE Lokman ÇETİNAKTI
Afyonkarahisar Merkez Fethibey BELDE Mustafa ÖZDEMİR
Afyonkarahisar Merkez Işıklar BELDE Erol ÖZAĞIL
Aksaray Güzelyurt Ihlara BELDE İsmail YILMAZ
Aksaray Güzelyurt Selime BELDE Turgut YAYATAN
Aksaray Merkez Topakkaya BELDE Harun OFLAZ
Aksaray Merkez Yenikent BELDE Mehmet Emin YUMUŞAK
Ardahan Göle Göle İLÇE İbiş UYMAZ
Ardahan Göle Köprülü BELDE Farız TAŞDEMİR
Bartın Merkez Hasankadı BELDE Şeref İMİROĞLU
Bartın Merkez Kozcağız BELDE Savaş BUYURMAN
Bartın Ulus Kumluca BELDE İsmail CAN
Bayburt Demirözü Gökçedere BELDE Yavuz BAKIR
Bilecik Bozüyük Bozüyük İLÇE Oğuz SERTLER
Bilecik Merkez Vezirhan BELDE Hüseyin OCAK
Bilecik Söğüt Söğüt İLÇE İsmet SEVER
Bingöl Kiğı Kiğı İLÇE Nazif HASSOYLU
Bingöl Yayladere Yayladere İLÇE Mehmet DURANSEL
Bingöl Yedisu Yedisu İLÇE Ömer İSEN
Bitlis Adilcevaz Adilcevaz İLÇE Ceyhan BATAR
Bitlis Tatvan Tatvan İLÇE Abdulkerim AKAY
Bolu Kıbrıscık Kıbrıscık İLÇE Ersin ERCAN
Bolu Merkez Karacasu BELDE Halit BELEN
Bolu Yeniçağa Yeniçağa İLÇE Zeki Mustafa EGECİ
Burdur Karamanlı Karamanlı İLÇE Filiz ŞENER TÜRKOĞLU
Burdur Yeşilova Yeşilova İLÇE Ömer ATASOY
Çanakkale Çan Terzialan BELDE Arif YUMUŞAK
Çanakkale Gelibolu Gelibolu İLÇE Mehmet ELİGÜL
Çankırı Eldivan Eldivan İLÇE Nusrettin GÖKÇER
Çankırı Kızılırmak Kızılırmak İLÇE Bahattin GÜLER
Çankırı Şabanözü Şabanözü İLÇE Mustafa KARAKAYA
Düzce Çilimli Çilimli İLÇE Ömer DEMİRTAŞ
Düzce Yığılca Yığılca İLÇE Rasim ÇAM
Edirne Havsa Havsa İLÇE Tefik ALTIPARMAK
Edirne Lalapaşa Lalapaşa İLÇE Mehmet Vedat KUŞOĞLU
Edirne Meriç Küplü BELDE Ali TÜKEL
Edirne Süloğlu Süloğlu İLÇE Aydemir ARSLAN
Edirne Uzunköprü Uzunköprü İLÇE Şahin ŞENGÜL
Edirne Uzunköprü Kırcasalih BELDE Kenan HELEMAN
Elazığ Ağın Ağın İLÇE Ali USLU
Elazığ Palu Beyhan BELDE Bayram ÖZTÜRK
Erzincan Merkez Yaylabaşı BELDE Şefik TAŞKIRAN
Erzincan Çayırlı Çayırlı İLÇE Oktay EFE
Erzincan Otlukbeli Otlukbeli İLÇE Yusuf TEKTAŞ
Erzincan Tercan Çadırkaya BELDE Sait DURGUN
Erzincan Tercan Kargın BELDE Yunus TÜRKMEN
Erzincan Tercan Mercan BELDE Bayram BİLİCİ
Giresun Merkez Duroğlu BELDE Halil ÇETİN
Gümüşhane Kelkit Öbektaş BELDE Yemen DEMİR
Gümüşhane Köse Köse İLÇE Turgay KESLER
Gümüşhane Merkez Arzularkabaköy BELDE Çetin Rıza TANIŞ
Gümüşhane Şiran Şiran İLÇE Mutlu ÖZEL
Gümüşhane Şiran Yeşilbük BELDE Sezai DOĞAN
Gümüşhane Torul Torul İLÇE Evren Evrim ÖZDEMİR
Iğdır Karakoyunlu Karakoyunlu İLÇE Bayram Ali BALLI
Iğdır Merkez Melekli BELDE Eray ÇOŞAR
Isparta Eğirdir Sarıidris BELDE Ramazan PALA
Isparta Merkez Kuleönü BELDE Sezayi ÇAKIR
Isparta Merkez Savköy BELDE Mustafa AVŞAR
Isparta Şarkikaraağaç Şarkikaraağaç İLÇE Sefa ARIKAN
Isparta Şarkikaraağaç Çarıksaraylar BELDE Halil TOPRAK
Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar BELDE Memiş KAYNAK
Isparta Yalvaç Yalvaç İLÇE Halil Hilmi TÜTÜNCÜ
Karabük Yenice Yortan BELDE Ali ŞIK
Kastamonu İhsangazi İhsangazi İLÇE Hayati SAĞLIK
Kırıkkale Delice Delice İLÇE Soner MAZILIGÜNEY
Kırıkkale Keskin Keskin İLÇE Mustafa Alp SÜLSİPİROĞLU
Kırıkkale Merkez Hacılar BELDE Mehmet KOYUNCU
Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz BELDE Birol ÖZBAY
Kırklareli Vize Çakıllı BELDE Mehmet BAYRAM
Kırşehir Çiçekdağı Köseli BELDE Bekir YILMAZ
Kırşehir Kaman Kurancılı BELDE Erdoğan TEKELİ
Kırşehir Merkez Özbağ BELDE Rasim ARAZAY
Kütahya Altıntaş Altıntaş İLÇE Mehmet AKBUNAR
Kütahya Aslanapa Aslanapa İLÇE Gökhan GÜREL
Kütahya Domaniç Çukurca BELDE İlyas TOSUN
Kütahya Gediz Gediz İLÇE Mehmet OYAN
Kütahya Gediz Gökler BELDE Yüksel ARIK
Kütahya Gediz Yenikent BELDE Mehmet KARACA
Kütahya Merkez Seyitömer BELDE Halil ÖZTÜRK
Kütahya Simav Çitgöl BELDE Yüksel ÜNAL
Nevşehir Avanos Avanos İLÇE Mustafa Kenan SARITAŞ
Nevşehir Merkez Göreme BELDE Ömer EREN
Nevşehir Merkez Kaymaklı BELDE Harun ÇEKİÇ
Nevşehir Derinkuyu Yazıhüyük BELDE Burhanettin KARAKETİR
Nevşehir Kozaklı Kozaklı İLÇE Celalettin GÜVEN
Nevşehir Merkez Uçhisar BELDE Ali KARASLAN
Niğde Bor Bahçeli BELDE Bülent GÖZÜPEK
Niğde Çiftlik Çiftlik İLÇE Fazlı KOÇ
Niğde Çiftlik Azatlı BELDE Rasim AYDIN
Niğde Çiftlik Bozköy BELDE Kemal BEŞER
Niğde Çiftlik Divarlı BELDE Mustafa BALCAN
Niğde Merkez Aktaş BELDE Erdoğan ŞEVENK
Niğde Merkez Alay BELDE Hacı Mehmet VAROL
Niğde Merkez Bağlama BELDE Murat KARAKUZU
Niğde Merkez Hacıabdullah BELDE Recep DOĞMUŞ
Niğde Merkez Karaatlı BELDE Faik OKUMUŞ
Niğde Merkez Kiledere BELDE İsmet EVLENDİ
Niğde Merkez Konaklı BELDE Maksut ÖZÇELİK
Niğde Merkez Orhanlı BELDE Şükrü ÖZDEMİR
Niğde Ulukışla Ulukışla İLÇE Ali ÜNKESEN
Rize Derepazarı Derepazarı İLÇE Selim METİN
Rize Hemşin Hemşin İLÇE Muhammet SAĞLAM
Rize İkizdere İkizdere İLÇE Hakan KARAGÖZ
Rize İyidere İyidere İLÇE Osman METE
Sivas Doğanşar Doğanşar İLÇE Halil BALIK
Sivas Gemerek Gemerek İLÇE Yurt KOÇ
Sivas Gemerek Sızır BELDE Ali TAMER
Sivas Gölova Gölova İLÇE Halil ÖNGE
Sivas Gürün Gürün İLÇE Nami ÇİFTÇİ
Sivas Hafik Hafik İLÇE Selahattin ÇUHADAROĞLU
Sivas Kangal Kangal İLÇE Eren Derviş AKPINAR
Sivas Koyulhisar Koyulhisar İLÇE Osman EPSİLELİ
Tokat Erbaa Gökal BELDE Osman AKBULUT
Tokat Erbaa Karayaka BELDE Sebahattin ŞENEL
Tokat Niksar Serenli BELDE Nurettin KELEŞ
Tokat Pazar İLÇE Oğuz KELEŞ
Tokat Reşadiye Bereketli BELDE Necaattin ŞAHİN
Tokat Reşadiye Bozçalı BELDE Bolhan DURMUŞ
Tokat Reşadiye Cimitekke BELDE Erol AYDIN
Tokat Yeşilyurt Yeşilyurt İLÇE Muhsin YILMAZ
Tokat Zile Zile İLÇE Ali ÖZGAN
Yalova Armutlu Armutlu İLÇE Mustafa TOKAT
Yalova Çınarcık Teşvikiye BELDE Mustafa NURTEN
Yalova Merkez Kadıköy BELDE Muhsin GÜRKAL
Yozgat Aydıncık Aydıncık İLÇE Selahattin ÖZDEMİİR
Yozgat Boğazlıyan Boğazlıyan İLÇE İbrahim TAMER
Yozgat Çandır İLÇE Mehmet Emin MURAT
Yozgat Çayıralan Çayıralan İLÇE Kıyasi BAŞGÜL
Yozgat Kadışehri Kadışehri İLÇE Mustafa DOĞRU
Yozgat Saraykent Ozan BELDE Mustafa CANSEVER
Yozgat Sarıkaya Sarıkaya İLÇE Ömer AÇIKEL
Yozgat Aydıncık Baydiğin BELDE Ünal KARACA
Yozgat Boğazlıyan Sırçalı BELDE Erhan TANIŞ
Yozgat Sorgun Gülşehri BELDE Aziz KAYA
CHP 2019 YEREL SEÇİM BELEDİYE BAŞKAN ADAY İSİM LİSTESİ
CHP"nin bazı büyükşehir, ilçe ve il belediye başkan adaylarından oluşan 212 adayın isimleri şöyle:
"Afyonkarahisar Çobanlar Belediyesi Beytullah Tota, Afyonkarahisar Bayat Belediyesi Hüseyin Özaktan, Afyonkarahisar Sultandağı Yeşilçiftlik Belediyesi Mehmet Ali Sakal, Afyonkarahisar Sultandağı Dereçine Belediyesi Ömer Yıldız, Afyonkarahisar Emirdağ Belediyesi Barış Can, Afyonkarahisar Şuhut Karaadilli Belediyesi Hasan Damar, Adıyaman Merkez Kömür Belediyesi Murat Yapık, Ağrı Hamur Belediyesi Muzaffer Ademi, Aksaray Eskil Eşmekaya Belediyesi Turgay Eşmekaya, Aksaray Sarıyahşi Belediyesi Eren Özdaş, Aksaray Sultanhanı Belediyesi Ahmet Karacaer, Amasya Gümüşhacıköy Belediyesi Zehra Özyol (mevcut başkan), Amasya Hamamözü Belediyesi Mustafa Erge, Ankara Kalecik Belediyesi Hamza Alper Gümüş, Antalya Gazipaşa Belediyesi Mehmet Ali Yılmaz, Ardahan Merkez Faruk Demir, Artvin Borçka Belediyesi Ercan Orhan, Artvin Yusufeli Belediyesi Barış Demirci, Artvin Ardanuç Belediyesi Yıldırım Demir (mevcut başkan), Aydın Germencik Belediyesi Fuat Öndeş, Aydın Yenipazar Belediyesi Mehmet Yüsran Erden, Aydın Büyükşehir Belediyesi Özlem Çerçioğlu (mevcut başkan),
Balıkesir Karesi Belediyesi Levent Tellioğlu, Balıkesir Sındırgı Belediyesi Tuncay Öztürk, Balıkesir Gömeç Belediyesi Mehmet İrem Himam, Balıkesir Gönen Belediyesi İbrahim Palaz, Batman Beşiri İkiköprü Belediyesi Yalçın Kaya, Batman Kozluk Bekirhan Belediyesi Hasan Sönmezsoy, Batman Merkez Balpınar Belediyesi Kemal Demir, Batman Sason Yücebağ Belediyesi Uğur Atalay, Bilecik Bozüyük Belediyesi Mehmet Talat Bakkacıoğlu, Bilecik Bozüyük Dodurga Belediyesi Yusuf Yiğit, Bilecik Merkez Semih Şahin, Bilecik Osmaneli Belediyesi Faik Üstün, Bilecik Pazaryeri Belediyesi İbrahim Torun, Bilecik Yenipazar Belediyesi Gönül Kaya, Bingöl Adaklı Belediyesi Şahin Işın, Bingöl Solhan Belediyesi Ertan Turgut, Bitlis Ahlat Belediyesi Mazlum Şahin, Bitlis Ahlat Ovakışla Belediyesi Faik Kartal, Bolu Kıbrıscık Belediyesi Emin Tekemen, Burdur Çeltikçi Belediyesi Ahmet Bozdağ, Burdur Karamanlı Belediyesi Turgut Yasa, Burdur Yeşilova Belediyesi Mümtaz Şenel, Çanakkale Gelibolu Evreşe Belediyesi Şefik Ay, Çanakkale Lapseki Umurbey Belediyesi Erdal Doğan, Çanakkale Ayvacık Küçükkuyu Belediyesi Cengiz Balkan (mevcut başkan), Çanakkale Merkez Ülgür Gökhan (mevcut başkan), Çanakkale Merkez Kepez Belediyesi Birol Arslan, Çankırı Merkez Mustafa İbişoğlu, Çankırı Şabanözü Belediyesi Zeki Göktaş, Çorum Merkez Özgür Kılıç, Çorum Alaca Belediyesi Sedat Genç, Çorum Ortaköy Belediyesi Muzaffer Tüzün, Denizli Bekilli Belediyesi Türkan Keyik, Denizli Bozkurt Belediyesi Birsen Çelik (mevcut başkan), Denizli Sarayköy Belediyesi Cengiz Demirci, Denizli Buldan Belediyesi Hikmet Şenözen, Edirne Havsa Belediyesi Oğuz Tekin (mevcut başkan),
Edirne İpsala Esetçe Belediyesi İbrahim Örs (mevcut başkan), Edirne Keşan Beyendik Belediyesi Muhammet Örnek, Edirne Meriç Küplü Belediyesi Gökmen Altay, Edirne Meriç Belediyesi Erol Dübek, Edirne Süloğlu Belediyesi Mehmet Ormankıran (mevcut başkan), Edirne Meriç Subaşı Belediyesi Ersöz Zünbül, Edirne Merkez Recep Gürkan (mevcut başkan), Edirne İpsala Yenikarpuzlu Belediyesi Serdar Atalay, Edirne Uzunköprü Belediyesi Özlem Becan, Elazığ Karakoçan Belediyesi Mahmut Okçuoğlu, Elazığ Ağın Belediyesi Samiye Genç, Erzincan Merkez Çağlayan Belediyesi Çetin Çay (mevcut başkan), Erzincan Merkez Mollaköy Belediyesi Kemal Şengül (mevcut başkan), Erzincan Üzümlü Altınbaşak Belediyesi Haydar Polat (mevcut başkan), Erzurum Palandöken Belediyesi Edip Cengiz, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yılmaz Büyükerşen (mevcut başkan), Giresun Alucra Belediyesi Yunus Ekşi, Giresun Bulancak Belediyesi Necmi Sıbıc, Giresun Dereli Belediyesi Aytekin Karakayalı, Giresun Görele Belediyesi Özkan Dural, Gümüşhane Kelkit Belediyesi Osman Yeğin, Kahramanmaraş Pazarcık Belediyesi Haydar İkizer, Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi İlhami Bozan, Hatay Büyükşehir Belediyesi Lütfü Savaş (mevcut başkan), Hatay Reyhanlı Belediyesi Nihat Dağ,
Hatay Payas Belediyesi Ali Oğuz, Iğdır Aralık Belediyesi Zafer Bayat, Iğdır Karakoyunlu Belediyesi Cafer Dalga, Iğdır Tuzluca Belediyesi Abdullah Çinibulak, Karabük Yenice Belediyesi Sabri Cebecik, Karaman Ermenek Belediyesi Mustafa Bahçeli, Karaman Ermenek Güneyyurt Belediyesi Kerim Civil, Karaman Ermenek Kazancı Belediyesi Uğuz Tekin (mevcut başkan), Karaman Merkez Emin Ege, Kars Selim Belediyesi İlyas Barışkoç, Kars Sarıkamış Belediyesi Turgut Yurdakul, Kastamonu Azdavay Belediyesi Mehmet Emin Tuncay, Kastamonu Cide Belediyesi Mehmet Eşref Mutlu, Kastamonu Taşköprü Belediyesi Ahmet Kesim, Kayseri Melikgazi Belediyesi Sema Karaoğlu, Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Mehmet Bayraklı, Kırklareli Vize Belediyesi Ercan Özalp, Kırklareli Vize Çakıllı Belediyesi Gökhan Karabulut, Kırklareli Vize Kıyıköy Belediyesi Ender Sevinç, Kırklareli Pınarhisar Kaynarca Belediyesi Serdar Türker (mevcut başkan), Kırklareli Demirköy Belediyesi Mesut Özkul, Kırklareli Demirköy İğneada Belediyesi Tahir Işık, Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Belediyesi Mustafa Nalbant (mevcut başkan), Kırklareli Babaeski Büyükmandıra Belediyesi Sertaç Balyemez (mevcut başkan), Kırklareli Babaeski Karahalil Belediyesi Aykut Yakut, Kırklareli Merkez İnece Belediyesi Şahabettin Vardar (mevcut başkan), Kırklareli Merkez Kavaklı Belediyesi Bayram Pehlivan, Kırklareli Lüleburgaz Ahmetbey Belediyesi Mustafa Altıntaş (mevcut başkan), Kırklareli Kofçaz Belediyesi Mehmet Balcı (mevcut başkan), Kırklareli Babaeski Belediyesi Abdullah Hacı (mevcut başkan), Kırşehir Boztepe Belediyesi Hüseyin Takan, Kırşehir Merkez Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Akpınar Belediyesi Şükrü Turgut,
Kırşehir Kaman Belediyesi Aydın Yaman, Kocaeli Kartepe Belediyesi Cumhur Karakadılar, Kocaeli Çayırova Belediyesi Selahattin Kaya, Kocaeli Gebze Belediyesi Recep Dursun, Konya Ereğli Belediyesi Bülent Ecevit Tatlıdil, Malatya Büyükşehir Soner Gökçe, Malatya Akçadağ Belediyesi Mustafa Korkmaz, Malatya Arguvan Belediyesi Mehmet Kızıldaş (mevcut başkan), Malatya Doğanşehir Belediyesi Mehmet Bayram, Malatya Doğanyol Belediyesi Gündüz Cengiz, Malatya Hekimhan Belediyesi Turan Karadağ, Malatya Kuluncak Belediyesi Mustafa Yıldız, Malatya Yazıhan Belediyesi Niyazi Akıncı, Manisa Ahmetli Belediyesi Mehmet Eryürek, Manisa Akhisar Belediyesi Besim Dutlulu, Manisa Turgutlu Belediyesi Çetin Akın, Mardin Büyükşehir Belediyesi Süleyman Sarı, Mardin Artuklu Belediyesi Veysi Kara, Mardin Dargeçit Belediyesi Muhammed Günel, Mardin Derik Belediyesi Orhan Çaplık, Mardin Kızıltepe Belediyesi Mehmet Yusuf Taşkın, Mardin Mazıdağı Belediyesi Adem Denli, Mardin Midyat Belediyesi İdris Taş, Mardin Nusaybin Belediyesi Şeyhmus Doğan, Mardin Ömerli Belediyesi Şakir Altındağ, Mardin Savur Belediyesi Şükrü Adal, Mardin Yeşilli Belediyesi Mehmet Nuri Çoğala, Muğla Büyükşehir Osman Gürün (mevcut başkan), Muğla Dalaman Belediyesi Muhammet Şaşmaz (mevcut başkan), Muğla Datça Belediyesi Gürsel Uçar (mevcut başkan),
Muğla Kavaklıdere Belediyesi Kenan Ay, Muğla Menteşe Belediyesi Bahattin Gümüş (mevcut başkan), Muğla Milas Belediyesi Muhammet Tokat (mevcut başkan), Muğla Ula Belediyesi Ümit Karaaslan (mevcut başkan), Muş Bulanık Uzgörür Belediyesi Miras Arslan, Muş Korkut Belediyesi Atıf Demirtaş, Nevşehir Avanos Belediyesi Celal Alper İbaş, Nevşehir Kozaklı Belediyesi Bülent Öcal, Nevşehir Avanos Çalış Belediyesi Mustafa Ateş, Niğde Bor Kemerhisar Belediyesi Ramazan Oya, Niğde Çiftlik Divarlı Belediyesi Ercan Çavdar, Ordu Çamaş Belediyesi Ahmet Kesik, Ordu Perşembe Belediyesi Ata Alkan, Ordu Mesudiye Belediyesi Yavuz Ekşi, Osmaniye Merkez Cevdetiye Belediyesi Erol Körce, Rize Pazar Belediyesi Kazım Balta, Sakarya Karasu Belediyesi Kerem Erksoy, Sakarya Ferizli Belediyesi Rüstü Yüksek, Samsun Vezirköprü Belediyesi Onur Bayburtlu, Siirt Kurtalan Belediyesi Necat Ayaz, Siirt Merkez Gökçebağ Belediyesi Abdülkerim Karataş, Siirt Şirvan Belediyesi Mehmet Utağ, Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi Sinan Kılıç, Şanlıurfa Bozova Belediyesi Şıhmüslim Bayar,
Sinop Ayancık Belediyesi Hayrettin Kaya, Sinop Merkez Barış Ayhan, Şırnak Uludere Belediyesi Salih Tanık, Sivas Akıncılar Belediyesi Necati Us, Sivas Altınyayla Belediyesi Nurettin Çiftçi, Sivas Divriği Belediyesi Hakan Gök (mevcut başkan), Sivas Ulaş Belediyesi Murat Sulakcı, Sivas Yıldızeli Belediyesi Bülent Yücel, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kadir Albayrak (mevcut başkan), Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi Vahap Akay (mevcut başkan), Tekirdağ Kapaklı Belediyesi İrfan Mandalı (mevcut başkan), Tekirdağ Malkara Belediyesi Ulaş Yurdakul (mevcut başkan), Tekirdağ Marmara Ereğlisi Belediyesi İbrahim Uyan (mevcut başkan), Tokat Almus Ataköy Belediyesi Servet Durmuş (mevcut başkan), Tokat Reşadiye Belediyesi Yusuf Duran, Trabzon Vakfıkebir Belediyesi Emin Uludüz,
Trabzon Beşikdüzü Belediyesi Ramis Uzun, Trabzon Of Belediyesi Hilmi Saral, Trabzon Maçka Belediyesi Musa Turan, Trabzon Hayrat Belediyesi Ahmet Hasan Çebioğlu, Trabzon Düzköy Belediyesi Fehmi Köroğlu, Tunceli Merkez Yusuf Kenan Aydın, Tunceli Nazımiye Belediyesi Cafer Kırmızıçiçek (mevcut başkan), Tunceli Ovacık Belediyesi Mustafa Sarıgül, Tunceli Pülümür Belediyesi Müslüm Tosun (mevcut başkan), Uşak Banaz Belediyesi Ahmet Olgay Altındağ, Uşak Sivaslı Belediyesi Hürriyet Şafak, Uşak Sivaslı Tatar Belediyesi Yusuf Ceylan, Van Bahçesaray Belediyesi Hasan Rahmi Kızıl, Van Özalp Belediyesi Oktay Sağlam, Van Saray Belediyesi Şaban Günbaş, Yalova Altınova Tavşanlı Belediyesi Salim Ay, Yalova Termal Belediyesi Gülsen Büker, Yalova Çiftlik Köy Taşköprü Belediyesi Nedret Gülen (mevcut başkan), Yalova Çınarcık Teşvikiye Belediyesi Cemil Olcay, Yalova Altınova Belediyesi Yasemin Fazlaca, Yozgat Boğazlıyan Belediyesi Ali Ayık, Yozgat Çandır Belediyesi Tayyar Erdoğan, Zonguldak Çaycuma Belediyesi Bülent Kantarcı (mevcut başkan), Zonguldak Çaycuma Nebioğlu Belediyesi Ahmet Kırnapcı, Zonguldak Çaycuma Filyos Belediyesi Ahmet Gerçek Ülger."
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