AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmeleri başladı.

Görüşmede, AK Parti'yi Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP'yi ise Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Sadir Durmaz temsil etti.

Görüşme sonrası açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ''Son derece verimli, yapıcı ve açık sözlü bir görüşme ortamında, toplantıların bundan sonraki süreçte de devam etmesi şeklinde prensip kararına vardık'' dedi.

MHP'li Semih Yalçın ise ''İttifak heyeti görüşmeyi sürdürecek sonuçlar genel başkanlara iletilecek'' diye konuştu.