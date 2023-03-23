AK Parti milletvekili aday adaylığı için başvuru yapan sayısı belli oldu

Yavuz, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Seçimi için aday adaylığı başvurularının tamamlanmasının ardından partisinin genel merkezinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Seçim takvimi açıklandığı andan itibaren takvimde öngörülen iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere hummalı bir çalışma içine girdiklerini belirten Yavuz, ittifak protokolündeki son durumun sorulması üzerine şunları söyledi:

"İttifak protokolünü sayın genel başkanlarımız imzaladı. Üç parti imzasıyla inşallah yarın cuma namazından sonra teslim edeceğiz. Hem Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Destici imzaladı hem Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli imzaladı hem de biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı'mız Kahramanmaraş'a hareket etmeden önce imzaladı. Dolayısıyla ittifak protokolü hazır."

Geçen seçim dönemindeki ittifak protokolünde iki partinin imzası olduğunu anımsatan Yavuz, "Partiler ayrı ayrı seçime girecekse, bir başka partinin listesinden değil de kendi logosuyla o partilerle ittifak yapıyoruz. Büyük Birlik Partisi ittifakın bir parçasıydı ama bizim listemizden girmişti. Şimdi müstakilen kendi logosuyla birlikte girme yolunu tercih etti. Milliyetçi Hareket Partisi zaten o seçimde de bu seçimde de kendi logosuyla müstakilen parti olarak giriyor. Girmişti ve girecek. Biz de aynı şekilde. Dolayısıyla üç genel başkanın imzasıyla protokol hazırlanmış oldu." diye konuştu.

Yavuz, 400 kişiyi aşan bir ekiple cumartesi günü düzenlenecek temayül yoklaması için hazırlık toplantısı yaptıklarını belirterek, "Temayül yoklamasında görevli olan başkan ve üyelerimizle toplandık. Çünkü onu elektronik şeklinde, e-Temayül şeklinde yapıyoruz. Oylarımızı elektronik ortamda gerçekleştirecek delegelerimiz, yani teşkilat mensubu arkadaşlarımız. Dolayısıyla adaylık müracaatlarını aldık. Kimin aday olduğu belli. Kimlerin temayülde oy kullanacağı belli. Cumartesi günü de o gerçekleşecek." dedi.

Adaylık müracaatlarının dün akşam itibarıyla kapandığını dile getiren Yavuz, AK Parti'de milletvekilliği için müracaat eden aday adayı sayısının 6 bin 25 olduğunu bildirdi.

Yavuz, milletvekili adaylarının belirlenme sürecinde 14 ayrı komisyondan oluşan alt komisyonların tamamlanmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kurulan üst komisyonda son şeklini alacağını ifade etti.

Yavuz, AK Parti milletvekili aday listelerinin 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kuruluna teslim edileceğini, 14 Mayıs'taki seçimlere ilişkin çalışmaların ise süreceğini söyledi.

"BAKANLARIMIZIN DA YER ALDIĞI LİSTELER OLUŞACAK GİBİ DURUYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı televizyon programında kabinede yer alan bakanların da milletvekili adayı olarak gösterileceğine ilişkin açıklamaları sorulan Yavuz, şunları ifade etti:

"Bakanlarımız, genel merkezimize zaman zaman gelir elbette. Sırf adaylık müracaatı için değildir bu. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın aktardığı gibi, aynen ifade ettiği üzere bakanlarımızın milletvekili listelerinde olup olmaması noktasında partimizin bir bakış açısı var. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ifade ettiler. Sanki bakanlarımızın da yer aldığı listeler oluşacak gibi duruyor."

Kabinede yer alan bakanların milletvekili adayı olmaları halinde görevlerinden istifa edip etmeyeceklerine yönelik sorular geldiğini belirten Yavuz, "Hem anayasal hem yasal sisteme göre bakanlarımızın istifa etmesi gerekmiyor. Hatta biliyorsunuz daha önceki dönemlerde üç bakanın Adalet, Ulaştırma ve İçişleri Bakanının istifa etmesi gerekiyordu seçimlerden önce. O dahi kaldırıldı anayasadan. Dolayısıyla hiçbir bakanın istifasına gerek olmadan arzu ederlerse aday olabilirler." diye konuştu.

Yavuz, bakanların milletvekili adaylığına dair hususların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirleneceğini söyledi.

Ali İhsan Yavuz, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında seçim kampanyalarının değiştiğini kaydetti.

Seçim beyannamesi konusundaki çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Yavuz, "Seçim beyannamesi ne zaman deklare edilir? diye sorarsanız ona ilişkin net bir karar verilmiş değil. Ama daha önceki yıllarda hep aday tanıtım programında gerçekleşti. Bu sefer ayrı bir program yapacaktık ama deprem olduktan sonra o program çeşitliliğini biraz azaltmaya çalıştık. Buradan ilhamla bir öngörüde bulunuyorum. Bir tahmin yürütüyorum. Kendi bakış açım itibarıyla diyorum ki muhtemeldir ki aday tanıtım programında seçim beyannamesi deklare edilmiş olacak inşallah."

EN ÇOK ADAY ADAYI MARMARA BÖLGESİ'NDEN

Alınan bilgiye göre, AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için toplam başvuru sayısı 6 bin 25 oldu. Bu adaylardan 1176'sı kadın, 4 bin 849'u erkek. 18-30 yaş aralığındaki kadın aday sayısı 159, erkek aday sayısı 403 oldu.

Aday adaylarının dağılımına eğitim düzeyine göre bakıldığında, doktora eğitimini tamamlamış aday sayısı 289, yüksek lisans eğitimini tamamlamış aday sayısı 1184, lisans mezunu aday sayısı 2 bin 684, ön lisans eğitimini bitirmiş aday sayısı 470, lise mezunu aday sayısı 1056, ortaöğretim eğitimini tamamlamış aday sayısı 342 oldu.

Milletvekili aday adaylığı başvurularının bölgelere göre dağılımına bakıldığında ise Marmara Bölgesi'nden 2003, Ege Bölgesi'nden 478, Akdeniz Bölgesi'nden 619, İç Anadolu Bölgesi'nden 1053, Karadeniz Bölgesi'nden 594, Doğu Anadolu Bölgesi'nden 517, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 761 başvuru alındı.

