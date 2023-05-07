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Güncel

AK Parti mitingini CHP mitingiymiş gibi paylaştılar! Alay konusu olunca sildiler

AK Parti'nin 2014'teki miting fotoğraflarını CHP mitingi sanıp paylaşan Mustafa Sandal ve firari Can Dündar alay konusu oldu. İki isim sonrasında paylaşımlarını silmek zorunda kaldı.

7 Mayıs 2023 Pazar 09:34 - Güncelleme:
AK Parti mitingini CHP mitingiymiş gibi paylaştılar! Alay konusu olunca sildiler
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Türkiye adım adım seçimlere doğru giderken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu ortaklarıyla birlikte İstanbul'da bir miting düzenledi.

Başta Kocaeli olmak üzere çevre illerden de otobüslerin kaldırıldığı mitingde beklenen kalabalık sağlanamazken muhalefete destek veren şarkıcı Mustafa Sandal, geçmişte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği İstanbul Mitingini, bugünkü CHP mitingi sanarak paylaştı.

"İSTANBUL'UMUZ DA KIRMIZI BEYAZ"

Sandal paylaşımına "İstanbul'umuz da kırmızı beyaz" notunu düşerken sosyal medyada gündem oldu.

CAN DÜNDAR DA ALINTILADI

Sandal'ın bu paylaşımı sonrası Fondaş Can Dündar da Mustafa Sandal'ın paylaşımın alıntıladı. Dündar da Başkan Erdoğan'ın 2014 İstanbul Mitingini bugün gerçekleştirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingi sanarak paylaşım yaptı.

Dündar yaptığı paylaşıma "İstanbul'u alan, Türkiye'yi alır. İstanbul alındı, sırda Türkiye'de..." ifadelerini kullandı.

CHP YANDAŞI "TEYİT" BİLE KABUL ETTİ

CHP'ye yakınlığıyle bilinen teyit.org tarafından yayınlanan "6 Mayıs Millet İttifakı İstanbul mitinginden olduğu iddia edilen fotoğraf" başlıklı haberde CHP mitingi diye paylaşılan görsellerin İstanbul Yenikapı'da 23 Mart 2014'te düzenlenen AK Parti mitingine ait olduğu kabul edildi.

Yapılan habere "İddia görselinde sahne mavi renkte. Millet İttifakı İstanbul Mitinginde ise alana kurulan sahnenin rengi kırmızı." notu da düşüldü.

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