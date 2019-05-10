AK Parti MKYK Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplandı
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'nde saat 16.10'da başlayan toplantının ardından saat 18.00'de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.
- AA
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